تشابي ألونسو يوجّه رسالة إلى جماهير ريال مدريد

حرص تشابي ألونسو على وداع جماهير ريال مدريد، بعد مغادرته تدريب الفريق الملكي، على خلفية خسارته لقب كأس السوبر الإسباني، أمام الغريم التقليدي برشلونة بنتيجة 3 – 2.

و أعلن نادي ريال مدريد، أمس الإثنين، رحيل مدربه تشابي ألونسو عن تدريب الفريق الأول، عقب الخسارة أمام برشلونة في نهائي كأس السوبر الإسباني 2026، في مباراة الكلاسيكو التي أقيمت مساء أمس.

و كتب ألونسو عبر حسابه بموقع “إنستغرام”، قائلا: “تنتهي هذه المرحلة المهنية ولم تخرج كما كنا نود. تدريب ريال مدريد كان شرفاً ومسؤولية كبيرة”.

و أضاف : “أشكر النادي و اللاعبين و قبل كل شيء الجماهير و المدريديسمو على ثقتهم و دعمهم”،

و اختتم : “أغادر بإحترام و إمتنان و فخر لأنني بذلت جهدي لأداء المهمة بأفضل شكل ممكن”.

