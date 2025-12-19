Français
تشابي ألونسو يُعلّق بخصوص علاقته مع إدارة ريال مدريد

أكد تشابي ألونسو، المدير الفني لفريق ريال مدريد، أن الفريق يسعى لإنهاء عام 2025 بشكل قوي و تحقيق سلسلة انتصارات بعد الفترة الصعبة التى مر بها الفريق مؤخرًا.

و قال ألونسو فى تصريحات صحفية : “نريد أن ننهي العام بشكل جيد و نحقق الفوز الثالث على التوالي و نبدأ عام 2026 بطاقة وتفاؤل”.

و شدّد المدرب الإسباني على أهمية العلاقة المتينة بينه و بين إدارة النادي قائلاً : “منذ البداية حافظنا على علاقة وثيقة مبنية على الاحترام و المودة. بالتأكيد هناك ثقة متبادلة و أتفهم المطالب العالية فى ريال مدريد”.

و حول مواجهة إشبيلية، أشار ألونسو إلى صعوبة الخصم : “إشبيلية فريق متطلب و يطلب منا الكثير و يلعب بأسلوب فردي، ولاعبوهم نشيطون للغاية في الالتحامات و بارعون في التعامل مع الكرة. نريد أن يستمتع الجميع بمشاهدة المباراة”.

كما أشاد بأداء رودريغو الأخير واصفًا إياه بـ”الأخبار المذهلة” : “رودريغو يمنح الفريق توازنًا و يقدم الكثير بالكرة ، يتميز بتمريرات رائعة و مهارة فائقة بين الخطوط و يمكنه اللعب على الجانبين و كذلك كصانع ألعاب. أنا سعيد جدًا لأجله ، فهو يستحق ذلك”.

و بخصوص اللاعبين الآخرين، أوضح ألونسو : “ننتظر الجميع و سنعيد دمج اللاعبين تدريجيًا بعد التدريب. لدينا خطة للتعامل مع الدفاعات المتكتلة و سنستفيد من قدراتنا الفردية لخلق المساحات”.

و عن حالته النفسية و حالة الفريق، أشار تشابي ألونسو : “أنا بخير و آمل أن تكونوا كذلك. نحن متحمسون و مفعمون بالحيوية، ونسعى لإنهاء سلسلة المباريات بنجاح قبل فترة الراحة ، بقوة و عزيمة فريق ريال مدريد”.

كما أكد على الثقة في فينيسيوس : “الأمر يتعلق بتوقيت تسجيله و لا شك لدي أنه سيسجل هدفًا قريبًا و أتمنّى أن يكون ذلك غدًا”.

و أضاف عن ضغط النتائج في النادي : “نعلم ما يطلبه ريال مدريد : النتائج و الانتصارات و الألقاب. هذا ما نريده جميعًا و نعمل عليه جميعًا”.

