تشديد السياسات الهجرية: إلى أين يتجه دونالد ترامب؟

في تصريح خصّ به تونس الرقمية، قدّم أستاذ المحلل السياسي فريد العليبي قراءة في تشديد الخطاب والسياسات الهجرية التي ينتهجها دونالد ترامب، في ظل مناخ سياسي وانتخابي متوتر داخل الولايات المتحدة.

وبحسب العليبي، يتهم الرئيس الأمريكي السابق المهاجرين بأنهم السبب وراء عدة أزمات كبرى في البلاد، محمّلًا إياهم مسؤولية أزمة السكن، وفقدان الوظائف، واكتظاظ المستشفيات، ومتهمًا إياهم بالعيش على حساب دافعي الضرائب الأمريكيين.

وهي تصريحات نقلتها، من بين مصادر أخرى، صحيفة لوموند، وتندرج وفق فريد العليبي ضمن استراتيجية سياسية محكمة يسعى من خلالها دونالد ترامب إلى طمأنة قاعدته الانتخابية عبر التأكيد على وفائه بوعوده، مع تغذية خطاب قومي يقوم على رفض الهجرة والخوف من الآخر.

غير أن فريد العليبي يقدّم قراءة أكثر توازنًا لهذا الملف، مذكّرًا بأن المهاجرين يساهمون بشكل كبير في الاقتصاد الأمريكي، حيث يشغلون وظائف أساسية في قطاعات حيوية مثل الصحة، والفلاحة، والبناء، والخدمات، إلى جانب مساهمتهم في تمويل الدولة من خلال الضرائب.

كما يشير العليبي إلى أن هذه الهجرات مرتبطة بشكل وثيق بالسياسة الخارجية الأمريكية، موضحًا أن الإمبريالية الأمريكية والتدخلات العسكرية، لا سيما في العراق وسوريا، أدّت إلى حالة من عدم الاستقرار دفعت ملايين الأشخاص إلى النزوح والبحث عن ملاذ في الولايات المتحدة.

وعلى مستوى السياسات العملية، لم يكتفِ دونالد ترامب بالخطاب، بل اتخذ إجراءات ملموسة تمثلت في تشديد شروط الحصول على البطاقة الخضراء وتصاريح العمل لمواطني عدة دول، تحت ذريعة حماية الأمن القومي.

وقد أثارت هذه السياسات موجة واسعة من الانتقادات، إذ نددت عدة منظمات أمريكية للدفاع عن حقوق الإنسان بما وصفته بسياسات عنصرية وتمييزية تمسّ بقيم المساواة والتنوع داخل المجتمع الأمريكي.

