Français
Anglais
العربية
سياسة

تشريعات 2025: ماذا حقق البرلمان؟ رئيس لجنة التشريع العام يُقدّم الحصيلة (فيديو)

أكد النائب ياسر القوراري، رئيس لجنة التشريع العام بالبرلمان، في تصريح خاص لـ”تونس الرقمية”، أن القراءة التقييمية للسنة البرلمانية الحالية تُبرز حصيلة هامة تمثلت في جملة من النصوص التشريعية التي شكّلت نقلة نوعية، واعتبرها مكاسب حقيقية ميّزت هذه الدورة البرلمانية.

وأوضح القوراري أن من أبرز القوانين التي تمت المصادقة عليها خلال هذه الدورة البرلمانية قانون منع المناولة، مشيرًا إلى أن “أكثر من 90 ألف عامل وعاملة استفادوا من تسوية وضعياتهم، وفق الإحصائيات الرسمية”، معربًا عن أمله في أن تلتزم جميع الأطراف بتطبيق هذا القانون حتى يتم القطع نهائيًا مع مختلف أشكال العبودية في العمل.

واعتبر المتحدث أن قانون تشغيل خرّيجي التعليم العالي ممن طالت بطالتهم يُعدّ من أهم التشريعات التي صادق عليها البرلمان، موضحًا أن “هذا القانون أنصف فئة انتظرت لسنوات طويلة” مذكرا أنه وحتى على مستوى قانون المالية لسنة 2026، نجح البرلمان في تمرير فصل ينصّ على إلزامية انتداب دفعة أولى من خرّيجي التعليم العالي الذين طال أمد بطالتهم.

ولفت النائب إلى أن البرلمان صادق، في مفتتح الدورة البرلمانية، على قانون يتعلق بعائلات شهداء الثورة وجرحاها، إضافة إلى الأمنيين والعسكريين، واصفًا إياه بالتشريع الهام الذي مكّن مؤسسة “فداء” من ممارسة مهامها، ورفع مختلف أشكال التعطيل والتكبيل التي كانت تشوب النص السابق، وفق تعبيره.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:, , , , , , ,

Recommended for you


الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

483
الأخبار

الأولمبي الباجي يعلن عن أوّل الإنتدابات

396
الأخبار

الأولمبي الباجي ينطلق في تربص تحضيري ببرج السدرية وانتدابات جديدة في الأفق
356
الأخبار

قضية سمير العبدلي: الإفراج عن متهمة وتأجيل جلسة الحسم إلى فيفري
353
الأخبار

نهاية مأساوية للفنانة نيفين مندور بعد اندلاع حريق بمنزلها
328
أخر الأخبار

تونس : إقالة مُمثل وزارة الصناعة صلب مجلس إدارة المجمع الكيميائي
306
الأخبار

صفاقس : تنظيم الدورة الأولى لبطولة الشهيد محمد الزواري للشطرنج
297
الأخبار

نشرة متابعة : أمطار رعدية وغزيرة متوقعة بعدة مناطق
287
الأخبار

البرلمان الأوروبي يقرّ اجراءات لتشديد الهجرة على مواطني عدد من الدول من بينها تونس
284
الأخبار

تأييد الحكم بسجن الفنان محمد رمضان لمدّة عامين
283
الأخبار

ريال مدريد يقصي تالافيرا و يتأهل لثمن نهائي كأس إسبانيا

© 2025 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى