تشريعات 2025: ماذا حقق البرلمان؟ رئيس لجنة التشريع العام يُقدّم الحصيلة (فيديو)

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أكد النائب ياسر القوراري، رئيس لجنة التشريع العام بالبرلمان، في تصريح خاص لـ”تونس الرقمية”، أن القراءة التقييمية للسنة البرلمانية الحالية تُبرز حصيلة هامة تمثلت في جملة من النصوص التشريعية التي شكّلت نقلة نوعية، واعتبرها مكاسب حقيقية ميّزت هذه الدورة البرلمانية.

وأوضح القوراري أن من أبرز القوانين التي تمت المصادقة عليها خلال هذه الدورة البرلمانية قانون منع المناولة، مشيرًا إلى أن “أكثر من 90 ألف عامل وعاملة استفادوا من تسوية وضعياتهم، وفق الإحصائيات الرسمية”، معربًا عن أمله في أن تلتزم جميع الأطراف بتطبيق هذا القانون حتى يتم القطع نهائيًا مع مختلف أشكال العبودية في العمل.

واعتبر المتحدث أن قانون تشغيل خرّيجي التعليم العالي ممن طالت بطالتهم يُعدّ من أهم التشريعات التي صادق عليها البرلمان، موضحًا أن “هذا القانون أنصف فئة انتظرت لسنوات طويلة” مذكرا أنه وحتى على مستوى قانون المالية لسنة 2026، نجح البرلمان في تمرير فصل ينصّ على إلزامية انتداب دفعة أولى من خرّيجي التعليم العالي الذين طال أمد بطالتهم.

ولفت النائب إلى أن البرلمان صادق، في مفتتح الدورة البرلمانية، على قانون يتعلق بعائلات شهداء الثورة وجرحاها، إضافة إلى الأمنيين والعسكريين، واصفًا إياه بالتشريع الهام الذي مكّن مؤسسة “فداء” من ممارسة مهامها، ورفع مختلف أشكال التعطيل والتكبيل التي كانت تشوب النص السابق، وفق تعبيره.

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب



