الأخبار

تشلسي يختار مدربه الجديد

تشلسي يختار مدربه الجديد

حسم نادي تشيلسي ملف مدربه الجديد عقب إقالة الإيطالي إنزو ماريسكا من قيادة البلوز قبل أيام قليلة.

و كتب فابريزيو رومانو، خبير الميركاتو، على حسابه بشبكة “إكس”: “عاجل.. تم تأكيد أن ليام روسينيور سيكون المدرب الجديد لتشيلسي”.

و صرّح روسينيور : “سأصبح قريبا المدير الفني الجديد لتشيلسي، أحد أكبر الأندية في العالم”.

و أضاف : “تدريب تشيلسي فرصة رائعة في نادٍ عريق.. إنه بطل العالم”.

و تابع : “أستطيع العودة إلى بيتي و رؤية أطفالي و التوقيع مع نادٍ عظيم ، لا يمكنني تفويت هذه الفرصة”.

و ختم : “كانت الأشهر الـ18 الماضية في ستراسبورغ أفضل فترات حياتي”.

و كان نادي ستراسبورغ الفرنسي أعلن، الأحد الماضي، سفر مدربه ليام روسينيور إلى لندن للتفاوض مع تشيلسي، بشأن توليه منصب القيادة الفنية للبلوز.

