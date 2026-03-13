تشلسي يٌجدّد عقد قائده

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أعلن نادي تشيلسي الإنقليزي بشكل رسمي اليوم الجمعة تجديد عقد قائد الفريق ريس جيمس، ليظل مرتبطاً بالبلوز حتى صيف عام 2032، مؤكدة بذلك مستقبل اللاعب طويل الأمد في ستامفورد بريدج.

و تمتد صفقة جيمس، البالغ من العمر 26 عاماً وخريج أكاديمية النادي منذ أن انضم وهو في السادسة من عمره، لتشمل أفضل سنوات مسيرته الاحترافية.

و كان عقده السابق ينتهي في جوان 2028 و يأتي التمديد الجديد ضمن هيكل الأجور المحفز الذي اعتمد بعد استحواذ النادي في ماي 2022، ليصبح جيمس آخر لاعب من فترة ما قبل الاستحواذ على شروطه القديمة ، في خطوة أساسية لتوحيد عقود الفريق.

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب



