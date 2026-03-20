تشوك نوريس، أسطورة الفنون القتالية والشاشة الصغيرة، يرحل عن 86 عاماً

تشوك نوريس، أسطورة الفنون القتالية والشاشة الصغيرة، يرحل عن 86 عاماً

توفي الممثل الأمريكي وبطل الفنون القتالية تشاك نوريس عن عمر ناهز 86 عاماً، بحسب ما أعلنت عائلته في رسالة نُشرت عبر إنستغرام. وأوضحت أسرته أنه فارق الحياة في 19 مارس 2026، مشيرة إلى أن وفاته حدثت “صباح أمس”، ومشيدة برجل كان، وفق تعبيرها، رمزاً للقوة لدى الجمهور وركيزة أساسية داخل عائلته.

وُلد تشاك نوريس، واسمه الحقيقي كارلوس راي نوريس، في 10 مارس 1940 بمدينة رايان في ولاية أوكلاهوما، وذاع صيته أولاً في عالم الفنون القتالية قبل أن يصبح أحد أبرز وجوه سينما الحركة الأمريكية. بدأت مسيرته في صفوف القوات الجوية الأمريكية أواخر خمسينيات القرن الماضي، حيث اكتشف الفنون القتالية خلال فترة خدمته في كوريا، قبل أن يؤسس لاحقاً مدارس خاصة به ويُرسّخ مكانته كمقاتل مرموق.

انطلقت مسيرته السينمائية فعلياً في مطلع سبعينيات القرن الماضي. ويُعد ظهوره إلى جانب بروس لي في فيلم “طريق التنين” عام 1972 من أبرز محطاته، وهو دور اكتسب طابعاً أسطورياً لدى عشاق أفلام القتال. بعدها، فرض حضوره في عدد من أفلام الحركة، من بينها “مفقود في المعركة”، قبل أن يصل إلى جمهور أوسع من خلال المسلسل التلفزيوني “ووكر، تكساس رينجر”، الذي بدأ عرضه عام 1993 وحقق له واحداً من أكبر نجاحاته الجماهيرية.

وبعيداً عن السينما والتلفزيون، جسّد تشاك نوريس لسنوات طويلة شخصية فريدة في الثقافة الشعبية الأمريكية. فقد ساهمت صورته كرجل لا يُقهر في انتشار عدد لا يُحصى من النكات والمحتويات الساخرة على الإنترنت، ما جعله ظاهرة قائمة بذاتها تتجاوز أعماله الفنية. غير أن هذه الصورة الصلبة كانت تخفي أيضاً رياضياً سابقاً رفيع المستوى، تُوّج مرات عدة في رياضة الكاراتيه، قبل أن يتحول إلى كاتب ومنتج وشخصية عامة مؤثرة.

وبرحيله، تخسر هوليوود أحد رموز سينما الحركة، فيما يودّع أجيال من المشاهدين وعشاق الفنون القتالية مسيرة رجل ارتبط اسمه، على مدى عقود، بالقوة والانضباط وبفكرة معينة عن البطل الأمريكي.

