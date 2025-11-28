Français
تشيلسي يستعيد خدمات نجمه أمام أرسنال

أكد إنزو ماريسكا، المدير الفني لفريق تشيلسي ، أن نجم الفريق كول بالمر أصبح جاهزا للمشاركة في المباريات بعد تعافيه من الإصابة التي كان يعاني منها.

و قال ماريسكا في تصريحات نقلتها مترو البريطانية، الجميع سعداء، زملاؤنا سعداء، و نحن جميعاً سعداء، الأهم أن بالمر سعيد فهو بحاجة لخوض المباريات.. لن يشارك روميو لافيا في مباراة تشيلسي وآرسنال حيث يعاني من إصابة جديدة، أما عن ويليان إستيفاو الذي تم استبداله في الدقيقة 83 أمام برشلونة، فإنه لم يظهر عليه أي علامات إصابة ولست قلقاً، أداء اللاعبين يعطي لي شكوكا دائماً حول المباريات القادمة و هذا جيد و مشكلة جيدة للمدرب.

و تعرض بالمر لكسر في إصبع القدم خلال وجوده في المنزل الأسبوع الماضي و هو ما تسبب في تأجيل عودته المتوقعة من إصابة سابقة في الفخذ أبعدته عن المشاركة منذ سبتمبر الماضي.

