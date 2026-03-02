Français
تصاعد الدخان من السفارة الأمريكية في الكويت بعد ضربات إيرانية واعتراض مسيّرات

تصاعدت أعمدة الدخان، الاثنين 2 مارس 2026، من محيط مقر السفارة الأمريكية في مدينة الكويت، عقب موجة جديدة من الضربات الإيرانية، وفق ما نقلته وكالة «فرانس برس». ويأتي ذلك في سياق تصعيد عسكري متسارع تشهده المنطقة.

وسُمع دوي صفارات الإنذار في وقت سابق بالعاصمة الكويتية، بينما أعلنت السلطات أنها اعترضت عدداً غير محدد من الطائرات المسيّرة التي كانت تستهدف البلاد، دون الكشف عن تفاصيل إضافية بشأن طبيعة الأهداف أو حجم الأضرار.

من جهتها، أكدت السفارة الأمريكية في الكويت أنها تواجه تهديداً مستمراً بشن هجمات صاروخية وطائرات مسيّرة فوق الأراضي الكويتية، في ظل تصاعد حدة المواجهة الإقليمية.

وأفاد شهود عيان لوكالة «رويترز» بتصاعد دخان في محيط السفارة الأمريكية، كما شوهدت سيارات إطفاء وإسعاف في المنطقة، وسط إجراءات أمنية مشددة وتقييم مستمر للوضع الميداني.

ويعكس هذا التطور اتساع رقعة التوتر في منطقة الخليج، في وقت تتزايد فيه المخاوف من انزلاق الأوضاع إلى مواجهة أوسع قد تؤثر على أمن واستقرار المنطقة، إضافة إلى تداعيات محتملة على أسواق الطاقة وحركة الملاحة.

 

