تصاعد الدعوات داخل أوروبا لمقاطعة كأس العالم 2026

تتصاعد الدعوات داخل أوروبا لمقاطعة كأس العالم 2026 المقرر تنظيمه في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، وسط توتر سياسي غير مسبوق مرتبط بالسياسات الدولية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ما وضع البطولة الأهم في عالم كرة القدم أمام سيناريوهات مقلقة، بعد دخول فرنسا وألمانيا على خط الجدل بشكل علني.

وزارة الرياضة الفرنسية نفت، على لسان الوزيرة مارينا فيراري، وجود نية حالية لمقاطعة المونديال، مؤكدة لصحيفة “لو باريزيان”، أن “لا إرادة رسمية في الوقت الراهن لاتخاذ هذا القرار”.

لكن الوزيرة تركت الباب مواربًا، مشيرة إلى أنها “لا تستبق ما قد يحدث لاحقًا”، في ظل تصاعد أصوات سياسية تطالب بالفصل بين الرياضة والسياسة، مقابل تيار يرى أن الاستضافة الأمريكية باتت إشكالية أخلاقيًا و سياسيًا.

و وجّه النائب الفرنسي عن حزب “فرنسا الأبية” إريك كوكرال هجومًا عنيفًا، داعيًا الفيفا إلى إقامة البطولة فقط في كندا والمكسيك، منتقدًا ما وصفه بـ”سياسات عدوانية” للولايات المتحدة، تشمل تهديدات جيوسياسية، و قيود على الحريات و منع جماهير دول معينة من دخول الأراضي الأمريكية.

في ألمانيا، أكدت وزيرة الدولة للرياضة كريستيانه شيندرلاين، أن قرار المشاركة أو المقاطعة يعود إلى الاتحاد الألماني لكرة القدم والفيفا، مع تعهد الحكومة باحترام أي قرار يتم اتخاذه. وكشفت تصريحات رسمية وغير رسمية داخل ألمانيا، عن نقاش حقيقي يدور خلف الكواليس، في بلد يُعد من أكبر القوى الكروية عالميًا.

الجدل تفاقم بعد تصريحات أمريكية حول غرينلاند، وتهديدات بفرض عقوبات تجارية على دول أوروبية معارضة، ما دفع سياسيين ألمان بارزين للتشكيك علنًا في إمكانية مشاركة منتخبات أوروبية في البطولة حال تطور الأزمة.

من جانبه، تساءل المدرب الفرنسي المخضرم كلود لوروا، صراحة عن جدوى المشاركة في مونديال تستضيفه الولايات المتحدة، منتقدًا علاقة رئيس الفيفا جياني إنفانتينو بالإدارة الأمريكية، ومشيرًا إلى أن قادة كرة القدم “لم يعودوا يتحدثون عن اللعبة بل عن المال فقط”.

