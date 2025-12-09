تصديرالمنتجات النباتية والمنتجات ذات الأصل النباتي: ماذا سيتغير بدايةً من 01 جانفي 2026 ؟

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أعلنت الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية كافة المستغلين للمنشآت الناشطة في القطاع الغذائي، وخاصة مصدّري المنتجات النباتية والمنتجات ذات الأصل النباتي الخاضعين حالياً للمراقبة الفنية عند التصدير، أنّه ابتداءً من 01 جانفي 2026 ستتولى الهيئة حصرياً إصدار الشهادات الصحية للتصدير الخاصة بهذه المنتجات.

ويأتي هذا القرار عملاً بأحكام القانون عدد 25 لسنة 2019 المؤرخ في 26 فيفري 2019 والمتعلّق بالسلامة الصحية للمواد الغذائية وأغذية الحيوانات، والهادف إلى ملاءمة الإطار القانوني الوطني مع المعايير والمبادئ الدولية، بما يعزز حماية صحة المستهلك ويدعم فرص التصدير ويُسهّل انسياب المنتجات الغذائية التونسية في الأسواق العالمية، مما يمكّن الدولة من إبرام اتفاقيات الاعتراف المتبادل بشهائد المطابقة في مجال السلامة الصحية للأغذية.

و دعت الهيئة جميع المؤسسات والمتعاملين الاقتصاديين الراغبين في الحصول على الشهادة الصحية للتصدير إلى الاتصال بالمصالح المختصة بالهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية لاستكمال الإجراءات اللازمة.

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب



