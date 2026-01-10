Français
تصدير 108 آلاف طن من زيت الزيتون في نهاية 2025

تصدير 108 آلاف طن من زيت الزيتون في نهاية 2025

و أكّد الوزير أن الاجتماع يندرج في إطار المتابعة المتواصلة لمختلف مراحل الموسم من الجني والتخزين إلى التحويل والتصدير، داعيًا إلى التسريع في نسق التصدير وتوسيع القاعدة التصديرية، مع ضمان الترويج الأمثل لزيت الزيتون في السوقين الداخلية والخارجية.

و شدّد على أهمية العمل المشترك بين جميع المتدخلين لإنجاح الموسم، مؤكّدًا حرص الدولة على تذليل الصعوبات و توفير الدعم اللازم، خاصة لفائدة صغار الفلاحين والمحوّلين والمصدرين.

و أفادت الأطراف المشاركة بأن نسق الجني والتخزين والتحويل والتصدير يسير بصفة عادية، حيث تم  من 1 سبتمبر إلى 31 ديسمبر 2025 تصدير نحو 108 آلاف طن من زيت الزيتون، منها 50 ألف طن خلال شهر ديسمبر فقط، إلى جانب انطلاق عمليات التصدير ضمن الحصة المخصّصة للاتحاد الأوروبي خلال جانفي 2026.

و في ما يتعلّق بالترويج الخارجي، تمّت برمجة 30 نشاطًا ترويجيًا خلال الأشهر الأولى من السنة الحالية، إضافة إلى تنظيم مهمات لاستكشاف أسواق جديدة، بهدف تعزيز تموقع زيت الزيتون التونسي دوليًا.

و بلغت صادرات زيت الزيتون السائب، خلال الفترة الممتدة من 1 سبتمبر 2025 إلى غاية 31 ديسمبر 2025، نحو 94 ألف طن بقيمة تناهز 1139 مليون دينار، في حين قُدّرت صادرات زيت الزيتون المعلّب بـ14 ألف طن، بقيمة 240 مليون دينار.

