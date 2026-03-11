تصريحات نارية من إيران حول المشاركة في المونديال

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

وجهت إيران تهديدات جديدة بالانسحاب من كأس العالم 2026، قبل ثلاثة أشهر فقط من مباراتها الافتتاحية في دور المجموعات.

و من المقرر أن تقام أكبر بطولة لكرة القدم في الولايات المتحدة و كندا و المكسيك في الصيف المقبل.

و حذرت إيران من أنها قد تقاطع كأس العالم بعد أن أسفرت غارات جوية أمريكية عن مقتل المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي.

كما أبدت إيران غضبها بعد أن منحت أستراليا اللجوء لخمس لاعبات من منتخبها الوطني للسيدات، و تم اتخاذ الإجراءات عقب قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالتدخل.

و وفقا لصحيفة “ذا صن”، فقد أعرب مهدي تاج، رئيس الاتحاد الإيراني لكرة القدم، عن شكوكه بشأن ما إذا كان منتخب بلاده سيسافر جواً إلى كأس العالم.

و قال : “كتب الرئيس الأمريكي تغريدتين يطالب فيهما بمنح اللجوء السياسي للاعباتنا، وإذا لم تفعل أستراليا ذلك، فسيفعل ذلك بنفسه”.

و تابع : “لقد صنع 160 شهيدة بقتله فتياتنا في ميناب و الآن يحتجز فتياتنا كرهائن”.

و واصل: “كيف يمكن للمرء أن يكون متفائلاً بشأن كأس العالم في الولايات المتحدة في ظل هذه الظروف؟”.

و أردف مهدي تاج : “إذا أقيمت بطولة كأس العالم في ظل هذه الظروف، فأي شخص عاقل سيرسل منتخب بلاده إلى مثل هذا المكان؟”.

و كان تاج، البالغ من العمر 66 عاماً، قد أعرب بالفعل عن شكوكه بشأن مشاركة إيران في الحدث البارز الأسبوع الماضي.

و اعترف قائلاً: “الأمر المؤكد في الوقت الحالي هو أنه مع هذا الهجوم وهذه الوحشية، لا يمكننا أن نتطلع إلى كأس العالم بأي أمل”.

و أضاف تاج أن القرار النهائي بشأن المشاركة في البطولة يعود إلى السلطات الرياضية.

من المقرر أن تبدأ إيران حملتها في كأس العالم بمواجهة ضد نيوزيلندا في لوس أنجلوس، و سيواجهون أيضاً منتخب بلجيكا و مصر في المجموعة السابعة.

و قد تفتح إيران الباب أمام العراق أو الإمارات العربية المتحدة لحجز مكانها في كأس العالم إذا انسحبت.

