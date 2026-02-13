Français
Anglais
العربية
عالمية

تصعيد أمريكي: أكبر حاملة طائرات في العالم تتجه إلى الشرق الأوسط وسط توترات مع إيران

بهذا النسق، قد ينتهي الأمر بترامب إلى نقل كلّ أمريكا إلى الشرق الأوسط !

أفاد مصدر مطلع، الخميس، بأن أكبر حاملة طائرات في العالم تلقت أوامر بمغادرة البحر الكاريبي والتوجه نحو الشرق الأوسط، في وقت يدرس فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إمكانية اتخاذ إجراء عسكري ضد إيران، وفق ما نقلته وكالة «أسوشييتد برس».

وكانت صحيفة «نيويورك تايمز» أول من كشف عن تحرك حاملة الطائرات “يو إس إس جيرالد آر فورد”، وهو ما من شأنه أن يضع حاملتي طائرات أمريكيتين مع سفنهما الحربية المرافقة في المنطقة، بالتزامن مع تصاعد الضغوط التي تمارسها واشنطن على طهران لإبرام اتفاق بشأن برنامجها النووي. وتحدث المصدر شريطة عدم الكشف عن هويته نظراً لحساسية التحركات العسكرية.

حاملتا طائرات في منطقة متوترة

وكانت حاملة الطائرات “يو إس إس أبراهام لينكولن” قد وصلت إلى الشرق الأوسط قبل أكثر من أسبوعين، مرفوقة بثلاث مدمرات قادرة على إطلاق صواريخ موجهة، في خطوة تعكس تعزيز الحضور العسكري الأمريكي في منطقة تشهد توترات متزايدة.

بالتوازي مع ذلك، بدأت واشنطن وطهران الأسبوع الماضي محادثات غير مباشرة حول مستقبل البرنامج النووي الإيراني، بينما حذّر ترامب من عواقب وصفها بـ”المؤلمة للغاية” في حال عدم التوصل إلى اتفاق.

من الكاريبي إلى بؤرة التوتر

ووفقاً لـ«نيويورك تايمز»، كانت حاملة الطائرات “جيرالد فورد” قد توجهت في البداية إلى منطقة الكاريبي ضمن حملة ضغوط قادتها إدارة ترامب ضد فنزويلا. كما أشارت الصحيفة إلى مشاركة بعض طائراتها الحربية في العملية العسكرية التي جرت في كاراكاس يوم 3 جانفي، وأسفرت عن الإطاحة بالرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.

وقد خلفت تلك العملية ما لا يقل عن 55 قتيلاً، بينهم 23 جندياً فنزويلياً و32 عنصراً من قوات الأمن الكوبية، فيما لا يزال عدد الضحايا المدنيين غير معروف، رغم تقديرات تشير إلى أن الحصيلة الإجمالية قد تتراوح بين 70 و80 قتيلاً.

مدة انتشار غير محسومة

ولا تزال مدة بقاء حاملتي الطائرات الأمريكيتين “فورد” و”لينكولن” في الشرق الأوسط غير واضحة، في ظل ترقب دولي لمآلات هذا التعزيز العسكري وما قد يحمله من انعكاسات على أمن واستقرار المنطقة.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:, , , , , , , , , , , , ,

Recommended for you


الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

387
أخر الأخبار

تفاعلًا مع تشكيات الأهالي: الهلال الأحمر بباجة يُبرمج تركيز صهاريج مياه

330
الأخبار

ساديو ماني يتبرع بمكافأة أمم إفريقيا لبناء مشاريع خيرية في السينغال
322
الأخبار

الحرب في أوكرانيا: أوكرانيا تبدي مقاومة فعّالة في مواجهة المعتدي (سفارة أوكرانيا في تونس)
279
أخر الأخبار

في صفاقس: وزير التجارة يفتتح ندوة حول “الشركات الصغيرة والمتوسطة : التوجه نحو التصدير” (فيديو)
265
أخر الأخبار

جلسة حاسمة حول رخصتي “شعال” و“سرسينة”: وزيرة الصناعة أمام لجنة الطاقة بالبرلمان
256
أخر الأخبار

بلدية تونس تتدخل لإزالة الأشجار المتساقطة بفعل الرياح القوية
255
الأخبار

العاصمة: سقوط أشجار بمفعول الرياح بحديقة الحيوانات بالبلفدير
249
أخر الأخبار

وزيرة العدل تشرف على تدشين المحكمة الابتدائية بجربة
243
الأخبار

باجة : 05 حافلات جديدة تعزز أسطول الشركة الجهوية للنقل [فيديو]
239
الأخبار

إغلاق روضة أطفال بحي النصر 2 بعد شبهة اعتداء جنسي على طفل

© 2026 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى