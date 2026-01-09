Français
Anglais
العربية
عالمية

تصعيد أمريكي جديد تجاه إيران ودعم معلن للاحتجاجات الشعبية

تصعيد أمريكي جديد تجاه إيران ودعم معلن للاحتجاجات الشعبية

في تصعيد جديد للتوتر بين أمريكا وإيران، وجّه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحذيرًا شديد اللهجة إلى النظام الإيراني، معلنًا دعمه الكامل للحراك الشعبي المتواصل داخل البلاد، ومتوعدًا بردّ قوي في حال تعرّض المتظاهرون لأي قمع.

وخلال تصريح أدلى به عبر شبكة فوكس نيوز، اليوم الجمعة، حذّر ترامب السلطات الإيرانية من مغبة المساس بالمحتجين، مؤكدًا أن إدارته تتابع تطورات الأوضاع في إيران «لحظة بلحظة».
وقال الرئيس الأمريكي: «الحشود في طهران ضخمة، والحماس لإسقاط النظام مذهل. أتابع الوضع في إيران عن كثب، وسنضرب النظام بشدة إذا أساء للمتظاهرين».

واشنطن تتابع التطورات عن كثب

من جانبه، أكد نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس أن بلاده تراقب عن كثب الاحتجاجات الجارية في إيران، مجددًا دعم واشنطن لكل من يشارك في تحركات سلمية.
وأوضح فانس، في تصريح صحفي أدلى به يوم الخميس، أن الإدارة الأمريكية تتابع بدقة مجريات الأحداث والتطورات الميدانية، مشيرًا إلى أن النظام في طهران يعاني من «مشاكل عديدة» على الصعيدين الداخلي والسياسي.

أرقام متضاربة حول الضحايا والمعتقلين

وفي ظل غياب أي بيانات رسمية من السلطات الإيرانية بشأن عدد القتلى والجرحى، أعلنت وكالة أنباء نشطاء حقوق الإنسان في إيران «هرانا»، في تقرير نُشر يوم الأربعاء، مقتل 38 شخصًا، من بينهم أربعة من أفراد الأمن، إضافة إلى إصابة عشرات الأشخاص واعتقال 2217 متظاهرًا.

في المقابل، ذكرت وكالة تسنيم للأنباء أن عدد رجال الشرطة المصابين خلال الاحتجاجات ارتفع إلى 568 عنصرًا، فيما بلغ عدد المصابين من قوات التعبئة الشعبية 66 عنصرًا، ما يعكس حدة المواجهات واتساع رقعة التوتر في عدد من المدن الإيرانية.

ويأتي هذا التصعيد الأمريكي في وقت تشهد فيه إيران وضعًا داخليًا متأزمًا، وسط مخاوف من انزلاق الأوضاع نحو مزيد من العنف، وتداعيات إقليمية قد تعمّق حالة عدم الاستقرار في المنطقة.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:, , , , , , , , ,

Recommended for you


الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

383
أخر الأخبار

تونس: الفلاحة الذكية خيار استراتيجي لمُجابهة التغيرات المناخية [فيديو]

348
الأخبار

الجزائر-أمريكا : «نيران صديقة» ثالثة… و هذه المرة واشنطن تستهدف التأشيرات
316
الأخبار

بمشاركة حنبعل المجبري : التعادل يحسم مواجهة مانشستر يونايتد و بيرنلي
295
الأخبار

بقلم مرشد السماوي : ملحمة جديدة يصنعها أهالي فرنانة من ولاية القصرين بالوقوف بجانب القوات الامنية للقضاء على الإرهاب
293
الأخبار

إسناد الملازم الأول بالأمن الوطني الشهيد “مروان قادري” الصنف الأول من وسام الوفاء والتضحية بعد الوفاة
290
الأخبار

صندوق الضمان الاجتماعي ينشر جداول اشتراكات العاملين لحسابهم الخاص للثلاثية الرابعة لسنة 2025
278
أخر الأخبار

ماكرون يحذّر من تقاسم العالم بين القوى الكبرى ويدعو إلى إنقاذ التعددية الدولية
276
اقتصاد وأعمال

الجزائر :نحو استيراد مليون رأس غنم بقرار من الرئيس تبون
275
الأخبار

جلسة عمل بولاية صفاقس لبحث سبل النهوض بمطار صفاقس–طينة الدولي
271
الأخبار

إيران ترفع سقف التهديد وتتوعد بردّ حاسم على أي عدوان

© 2026 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى