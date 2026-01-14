Français
Anglais
العربية
عالمية

تصعيد إقليمي: الدوحة تؤكد مغادرة بعض أفراد طاقم قاعدة العُديد الأمريكية

تصعيد إقليمي: الدوحة تؤكد مغادرة بعض أفراد طاقم قاعدة العديد

أفاد مكتب الإعلام الدولي في دولة قطر، اليوم الأربعاء، بأن التقارير المتداولة بشأن مغادرة بعض أفراد طاقم قاعدة العديد الجوية الأمريكية تأتي في إطار إجراءات احترازية فُرضت على ضوء التوترات المتصاعدة التي تشهدها المنطقة.

وأوضح المكتب، في بيان رسمي، أنه “بالإشارة إلى التقارير الإعلامية المتداولة حول مغادرة بعض الأفراد من قاعدة العديد الجوية، فإن مثل هذه الإجراءات يتم اتخاذها في ظل التوترات التي تمر بها المنطقة”، مؤكداً أن الأمر يندرج ضمن التدابير الوقائية المعتمدة لضمان أعلى درجات الجاهزية والأمن.

وأضاف البيان أن الدوحة أعلنت اتخاذ جملة من الإجراءات الاحترازية داخل قاعدة العديد، التي تديرها الولايات المتحدة، شملت مغادرة بعض الأفراد، وذلك في سياق التصعيد الإقليمي الراهن وما يفرضه من متطلبات أمنية إضافية.

وشدد مكتب الإعلام الدولي على أن دولة قطر “تواصل اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لضمان أمن وسلامة المواطنين والمقيمين على أراضيها باعتبار ذلك أولوية قصوى، بما في ذلك التدابير المرتبطة بحماية المنشآت الحيوية والعسكرية”.

كما أشار إلى أنه في حال توفّر أي مستجدات تتعلق بالوضع الأمني أو بالتدابير المتخذة، سيتم الإعلان عنها عبر القنوات الرسمية المعتمدة.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:, , , , , , , , ,

Recommended for you


الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

817
الأخبار

والي باجة يتفقد تقدم أشغال إعادة تعشيب ملعب بوجمعة الكميتي

649
الأخبار

الأولمبي الباجي يسعى لتأهيل ستة لاعبين جدد قبل انطلاق البطولة
353
الأخبار

انتخاب مكتب تنفيذي جديد للاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس [فيديو ]
341
الأخبار

فساد مالي صلب اتحاد الفلاحة : حكم بسجن عبد المجيد الزار لمدة 6 سنوات
326
الأخبار

ريال مدريد يعلن إنهاء تعاقده مع المدرب تشابي ألونسو بالتراضي
325
الأخبار

كأس أمم إفريقيا : تعيين حكم مباراة المغرب و نيجيريا
302
الأخبار

سليم الرياحي يقترب من العودة إلى تونس ؟؟!!
292
أخر الأخبار

بتكليف من الرئيس : منح وسام الوفاء والتضحية لعائلة الشهيد مروان القادري (فيديو)
289
الأخبار

حارس الجزائر يعلن اعتزال اللعب دوليا بعد مغادرة الكان
283
الأخبار

جيش الطيران يتسلّم طائرة نقل عسكرية من نوع “C-130”

© 2026 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى