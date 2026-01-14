تصعيد إقليمي: الدوحة تؤكد مغادرة بعض أفراد طاقم قاعدة العُديد الأمريكية

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أفاد مكتب الإعلام الدولي في دولة قطر، اليوم الأربعاء، بأن التقارير المتداولة بشأن مغادرة بعض أفراد طاقم قاعدة العديد الجوية الأمريكية تأتي في إطار إجراءات احترازية فُرضت على ضوء التوترات المتصاعدة التي تشهدها المنطقة.

وأوضح المكتب، في بيان رسمي، أنه “بالإشارة إلى التقارير الإعلامية المتداولة حول مغادرة بعض الأفراد من قاعدة العديد الجوية، فإن مثل هذه الإجراءات يتم اتخاذها في ظل التوترات التي تمر بها المنطقة”، مؤكداً أن الأمر يندرج ضمن التدابير الوقائية المعتمدة لضمان أعلى درجات الجاهزية والأمن.

وأضاف البيان أن الدوحة أعلنت اتخاذ جملة من الإجراءات الاحترازية داخل قاعدة العديد، التي تديرها الولايات المتحدة، شملت مغادرة بعض الأفراد، وذلك في سياق التصعيد الإقليمي الراهن وما يفرضه من متطلبات أمنية إضافية.

وشدد مكتب الإعلام الدولي على أن دولة قطر “تواصل اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لضمان أمن وسلامة المواطنين والمقيمين على أراضيها باعتبار ذلك أولوية قصوى، بما في ذلك التدابير المرتبطة بحماية المنشآت الحيوية والعسكرية”.

كما أشار إلى أنه في حال توفّر أي مستجدات تتعلق بالوضع الأمني أو بالتدابير المتخذة، سيتم الإعلان عنها عبر القنوات الرسمية المعتمدة.

