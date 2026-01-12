تصعيد جوي أمريكي قرب الأجواء الإيرانية… هل تقترب ساعة المواجهة؟

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أفادت وسائل إعلام عبرية، الاثنين 12 جانفي 2026، بأن نشاطًا غير اعتيادي لسلاح الجو الأمريكي سُجّل قرب المجال الجوي الإيراني، ما يعزز التكهنات بشأن احتمال توجيه ضربة عسكرية إلى طهران في ظل تصاعد التوترات الإقليمية.

وبحسب المصادر ذاتها، فقد لوحظ ارتفاع ملحوظ في عدد الطائرات الأمريكية التي تحلّق في محيط الأجواء الإيرانية خلال الساعات الأخيرة، من بينها طائرات تزويد بالوقود من طراز KC-135R وقاذفات استراتيجية من طراز B-52.

وأشارت التقارير إلى أن هذه الطائرات أقلعت من قاعدة العديد الجوية في قطر، الواقعة جنوب غرب الدوحة، والتي تُعد من أكبر القواعد العسكرية الأمريكية في منطقة الخليج، وتشكّل مركزًا لوجستيًا أساسيًا للعمليات الجوية بعيدة المدى.

وجاء هذا التحرك بعد إشارة بثها البيت الأبيض مساء الأحد، فُسّرت على أنها رفع لدرجة الجاهزية العسكرية، ما أعقبه مباشرة إقلاع عدد من طائرات التزويد بالوقود والقاذفات الثقيلة باتجاه مسار عملياتي قريب من المجال الجوي الإيراني.

ويرى مراقبون أن الجمع بين قاذفات B-52، القادرة على تنفيذ ضربات استراتيجية دقيقة، وطائرات KC-135R، المتخصصة في التزود بالوقود جوًا، يعكس استعدادًا لعمليات طويلة المدى، ويبعث برسالة ردع واضحة إلى طهران في سياق التوتر المتواصل بين الولايات المتحدة وإيران.

