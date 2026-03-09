Français
تصفيات اتحاد شمال افريقيا تحت 17 عاما : المنتخب التونسي يستهل مشاركته بمواجهة نظيره المغربي

تصفيات اتحاد شمال افريقيا تحت 17 عاما : المنتخب التونسي يستهل مشاركته بمواجهة نظيره المغربي

يستهل المنتخب التونسي لكرة القدم تحت 17 عاما مشاركته في تصفيات اتحاد شمال افريقيا المؤهلة الى نهائيات كاس الامم الافريقية 2026 بملاقاة نظيره المغربي يوم 24 مارس الجاري.

و يتبارى في الجولة الثانية من الدورة التي تحتضنها مدينة بنغازي الليبية نظيره المصري يوم 27 من نفس الشهر قبل ان يواجه نظيره الليبي يوم 30 مارس على ان يختتم سلسلة مقابلاته بملاقاة نظيره الجزائري يوم 2 افريل القادم.

و يتأهل في ختام هذه الدورة المقررة من 24 مارس الجاري الى 5 افريل   المقبل اصحاب المراكز الثلاثة الاولى الى نهائيات كاس امم افريقيا 2026.

