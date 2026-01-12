Français
الأخبار

تصفيات كأس العالم لكرة القدم للسيدات أقل من 17 سنة 2026 : تونس تواجه السنيغال في الدور الأوّل

تصفيات كأس العالم لكرة القدم للسيدات أقل من 17 سنة 2026 : تونس تواجه السنيغال في الدور الاول

يواجه المنتخب التونسي لكرة القدم النسائية لأقل من 17 سنة نظيره السنيغالي في الدور الأول من تصفيات منطقة إفريقيا المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم للسيدات- المغرب 2026 (أقل من 17 سنة)حسب ما أفرزته القرعة الخاصة بالمنافسة.

و سيجرى لقاء الذهاب بتونس في الفترة ما بين 10 و12افريل المقبل.

في حين تلعب مباراة الإياب بالسنيغال من 17 إلى 19 من نفس الشهر.

و في حال تأهل المنتخب التونسي إلى الدور الثاني, سيلاقي المتأهل من المواجهة المزدوجة التي ستجمع بين الجزائر والكامرون حيث ستلعب مقابلة الذهاب أيام 22 ,

23 , 24 ماي 2026, على أن تقام مواجهة العودة بين الـ29 و 30 و 31 من الشهر ذاته.

و يشارك في هذه التصفيات ما مجموعه 31 منتخبا إفريقيا, تجرى على ثلاث مراحل بنظام الإقصاء المباشر ذهابا وإيابا, على أن تتأهل في ختام الدور الثالث أربعة

منتخبات إلى النهائيات العالمية لكأس العالم للسيدات (أقل من 17 سنة) التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

نتائج قرعة الدور الأول من تصفيات المنطقة الإفريقية لكأس العالم

للسيدات-2026 (أقل من 17 سنة) :

المباراة 1 والمباراة 2 : النيجر – غينيا

المباراة 3 والمباراة 4 : بوركينا فاسو – البنين

المباراة 5 والمباراة 6 : سيراليون – كوت ديفوار

المباراة 7 والمباراة 8: تونس – السنغال

المباراة 9 والمباراة 10: الجزائر – الكاميرون

المباراة 11 والمباراة 12: الطوغو – غانا

المباراة 13 والمباراة 14: ليبيا – ليبيريا

المباراة 15 والمباراة 16: رواندا – زامبيا

المباراة  17 والمباراة 18: جمهورية الكونغو الديمقراطية – جيبوتي

المباراة 19 والمباراة 20: جنوب السودان – إثيوبيا

المباراة 21 والمباراة 22: مالاوي – بوروندي

المباراة 23 والمباراة 24: بوتسوانا – تنزانيا

المباراة 25 والمباراة 26: إفريقيا الوسطى – جنوب إفريقيا

المباراة 27 والمباراة 28: زيمبابوي – أوغندا

المباراة 29 والمباراة 30: ناميبيا – كينيا

 ملاحظة: تجرى مقابلات الذهاب أيام 10 و11 و12افريل 2026, ومباريات الإياب أيام 17 و18 و19 افريل 2026.

تعليقات

