تصنيف شنغهاي للجامعات 2025 : جامعة صفاقس الأولى وطنيا

احتلت جامعة صفاقس المرتبة الأولى على المستوى الوطني والمرتبة 1095 عالميًا ضمن تصنيف شنغهاي للجامعات العالمية لسنة 2025، وهو أحد أبرز التصنيفات الدولية التي تقيس الأداء الأكاديمي والبحثي للمؤسسات الجامعية.

وأفادت جامعة صفاقس، في بلاغ نشرته على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”، أن هذا الإنجاز يؤكد مكانتها الأكاديمية والعلمية المتميزة، ويعكس جودة وديناميكية إنتاجها العلمي في مختلف الاختصاصات.

وأضافت الجامعة أن هذا التتويج يجسّد التزامها المتواصل بالتميز الأكاديمي، وتطوير البحث العلمي، وتعزيز إشعاعها على الساحة الجامعية الدولية، بما يدعم موقعها ضمن الجامعات الرائدة إقليميًا وعالميًا.

ويُذكر أن تصنيف شنغهاي العالمي للجامعات يصدر سنويًا منذ سنة 2003 عن معهد التعليم العالي التابع لجامعة جياو تونغ شنغهاي، ويُعد من أعرق وأهم التصنيفات الدولية التي تركز أساسًا على الأداء البحثي. ويعتمد تصنيف سنة 2025 على جملة من المعايير، من بينها عدد الحاصلين على جائزة نوبل وميداليات فيلدز، وعدد الباحثين المتميزين، إضافة إلى المقالات العلمية المنشورة في مجلتي “نيتشر” و”ساينس”.

