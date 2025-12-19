Français
تطاوين: أمطار غزيرة ودعوات إلى الحذر اليقظة من خطر سيلان الأودية 

تتواصل التساقطات المطرية بولاية تطاوين، حيث أكد معتمد معتمدية ذهيبة، راشد الحداد، تسجيل كميات هامّة من الغيث النافع، داعيًا أهالي الجهة إلى توخّي الحذر واليقظة، خاصة من خطر سيلان الأودية وارتفاع منسوب المياه بالمناطق المنخفضة والمسالك غير المعبّدة.

وشدّد المسؤول الجهوي على ضرورة تجنّب المجازفة بعبور الأودية والمناطق الخطِرة، مع التحلّي بالحيطة أثناء التنقّل، لا سيما خلال الفترات الليلية، تفاديًا لأي مخاطر محتملة قد تنجرّ عن الوضع الجوي الحالي.

وفي السياق ذاته، تواصل نزول الأمطار منذ الساعات الأولى من فجر اليوم الجمعة وسط مدينة تطاوين، حيث سُجّلت أمطار خفيفة ومتواصلة، تسبّبت في تجمّع المياه بعدد من الطرقات، إلى جانب امتلاء الفسقيات، وهو ما ساهم في تحسين المخزون المائي بالجهة.

من جهته، أفاد المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية بتطاوين، منجي شنيتر، بنزول كميات متفاوتة من الأمطار خلال الساعات الماضية بعدد من معتمديات الولاية، حيث بلغت 10 مليمترات بمعتمدية الصمار، و5.5 مليمترات بتطاوين الشمالية، و5.2 مليمترات بمعتمدية البئر الأحمر، و5 مليمترات بكل من تطاوين الجنوبية وغمراسن، و4 مليمترات بمعتمدية بني مهيرة، و4.2 مليمترات بمعتمدية رمادة، في حين سُجّل نزول 2 مليمتر بمعتمدية ذهيبة.

وشهدت ولاية تطاوين منذ بداية فصل الشتاء تهاطل كميات هامّة من الأمطار، خاصة بمعتمديات الصمار وذهيبة ورمادة، بعد فترة من الجفاف خلال فصل الخريف، ما خلّف حالة من الارتياح والاستبشار في صفوف الأهالي والفلاحين، نظرًا للأثر الإيجابي لهذه التساقطات على الموارد المائية والنشاط الفلاحي بالجهة.

