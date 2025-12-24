Français
Anglais
العربية
الأخبار

تطاوين: إطلاق حملة للتبرّع بالدّم لدعم المخزون الوطني من الدّم

تطاوين: إطلاق حملة للتبرّع بالدّم لدعم المخزون الوطني من الدّم

انتظمت، صباح اليوم الأربعاء، وسط مدينة تطاوين حملة للتبرّع بالدم، تحت رعاية شركة اتصالات تونس، وبتنفيذ من المركز الجهوي لنقل الدم بقابس، وبالتعاون مع الهيئة الجهوية للهلال الأحمر التونسي بتطاوين، وذلك في إطار مجهودات دعم المخزون الوطني من الدم وتوعية المواطنين بأهميّة التبرّع باعتباره عملا إنسانيّا ووطنيا يساهم في إنقاذ الأرواح وتلبية حاجيات المؤسّسات الصحيّة.

وأفادت ممثّلة المركز الجهوي لنقل الدم بقابس،الدكتورة حنان بوخشانة شمّام، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنّ حملة التبرّع التي يشرف عليها المركز بالشراكة مع شركة اتصالات تونس تنتظم بمناسبة كأس إفريقيا للأمم وفي أجواء تشجيعيّة ترافق مشاركة المنتخب الوطني لكرة القدم، حيث تمّ الربط بين التشجيع الرياضي والتحفيز على التبرّع بالدم، لما يحمله من قيمة صحيّة وإنسانيّة كبيرة.

وأضافت بوخشانة أنّ التبرّع بالدم يُعدّ فعلا وطنيّا وإنسانيّا بامتياز، مؤكّدة أنّ هناك نقصا ملحوظا في كميّات الدم المتوفّرة مقارنة بحجم الطلب، إذ إنّ عدد الكميّات المطلوبة سنويّا يفوق ما يتمّ التبرّع به، وهو ما يدفع إلى تكثيف مثل هذه الحملات قصد تحسيس المواطنين بأهميّة التبرّع وانتظامه.

وأشارت في السياق ذاته إلى أنّ الإقبال على الحملة يُعدّ متوسّطا إلى حدود منتصف النهار، على أمل ارتفاع عدد المتبرّعين خلال الساعات القادمة.

وبيّنت أنّ كميّات الدم المتبرّع بها تُنقل مباشرة إلى المركز الجهوي لنقل الدم بقابس، الذي يشمل ولايات قابس ومدنين وتطاوين، حيث يتمّ تحليلها وتجهيزها ثمّ توزيعها حسب الحاجيات على المستشفيات الجهويّة، لافتة إلى أنّ المركز يتوفّر على بنوك دم فرعيّة ويتمّ التنسيق اليومي لضمان حسن التصرّف في المخزون.

من جهته، قال عضو الهيئة الجهوية للهلال الأحمر التونسي بتطاوين، عمر الطنفوري، إنّ مشاركة الهيئة في هذه الحملة تندرج ضمن دعم مجهودات المركز الجهوي لنقل الدم، من خلال تحفيز المواطنين وحثّهم على التبرّع، مبرزا أنّ هذه العمليّة لها فوائد إنسانيّة وصحيّة عديدة.

وثمّن، في هذا الإطار، وعي أهالي الجهة، معلنا عن تنظيم حملة مماثلة يوم 12 جانفي المقبل، وموجّها نداءً إلى أهالي تطاوين للمبادرة بالتبرّع بالدم دعما للمستشفيات التي تعاني من نقص في كميات الدم.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:,

Recommended for you


الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

691
الأخبار

ملعب باجة : حقيقة تغيّر لون العشب و أين وصلت أشغال السبورة اللامعة الجديدة ؟ [فيديو]

373
الأخبار

الأولمبي الباجي : تغييرات صلب الإطار الفني
352
اقتصاد وأعمال

أكديطال المغربية تستحوذ على 100% من رأس مال مجموعة مستشفيات توفيق التونسية
302
الأخبار

الجزائر : ترامب يريد «رجلًا صارمًا» سفيرًا… و «صديقة» الجزائريين تغادر المشهد
298
أخر الأخبار

المنصة الرقمية للتشغيل من طالت بطالتهم: من يُشرف عليها وأي دور للبرلمان؟ إليك التفاصيل (فيديو)
298
الأخبار

المنتخب المغربي مُهدّد بخسارة أحد أبرز ركائزه في بقية مشوار “الكان”
275
اقتصاد وأعمال

برلمان : البنك المركزي والديوانة يتمسكان بتنقيح مقترح القانون المتعلق بتسوية مُخالفات الصرف
273
الأخبار

مهمة جديدة لجمال السلامي بعد قيادة منتخب الأردني إلى نهائي كأس العرب
272
الأخبار

لقطة إنسانية من مباراة تونس و أوغندا تخلّد في الذاكرة
272
الأخبار

سامي الطرابلسي : “اللاعبين كانوا في المستوى و أسعدوا الجماهير” (فيديو)

© 2025 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى