تطاوين : انقطاع التيار الكهربائي في عدد من المناطق غدا الأحد

أعلمت الشركة التونسية للكهرباء و الغاز بتطاوين أنه نظراً للأشغال الطارئة التي ستُجرى على خطوط الجهد العالي (صنف 1) سيقع قطع التيار الكهربائي يوم غد الأحد 01 فيفري 2026 من الساعة الثامنة صباحاً إلى الساعة الثانية ظهراً بمناطق الحي الإداري قرب المستشفى الجهوي ، حي عباس من عمادة برورمت و حي النزهة من عمادة النزهة.

هذا و سيقع إرجاع التيار الكهربائي فور انتهاء الأشغال و قد يكون ذلك قبل التوقيت المحدد.

