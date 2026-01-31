Français
Anglais
العربية
الأخبار

تطاوين : انقطاع التيار الكهربائي في عدد من المناطق غدا الأحد

تطاوين : انقطاع التيار الكهربائي في عدد من المناطق غدا الأحد

أعلمت الشركة التونسية للكهرباء و الغاز بتطاوين أنه نظراً للأشغال الطارئة التي ستُجرى على خطوط الجهد العالي (صنف 1) سيقع قطع التيار الكهربائي يوم غد الأحد 01 فيفري 2026 من الساعة الثامنة صباحاً إلى الساعة الثانية ظهراً بمناطق الحي الإداري قرب المستشفى الجهوي ، حي عباس من عمادة برورمت و حي النزهة من عمادة النزهة.

هذا و سيقع إرجاع التيار الكهربائي فور انتهاء الأشغال و قد يكون ذلك قبل التوقيت المحدد.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:

الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

440
الأخبار

باجة : بسبب التقلبات الجوية ..تعليق الدروس بكافة المؤسسات التربوية بنفزة

309
أخر الأخبار

بنزرت: تسخير 120 عنصرًا من الهلال الأحمر للتدخل عند الطوارىء
267
أخر الأخبار

فاجعة تبرسق: ترميم غير مكتمل لسور شُيّد سنة 2001 يُنهي حياة “يوسف”..الشنيتي تكشف التفاصيل (فيديو)
255
الأخبار

وزيرة العدل تعاين في باجة أشغال بناء مقر جديد لمحكمة الناحية بنفزة
251
الأخبار

ميركاتو : محمد العرعوري مدربا جديدا لمستقبل سليمان
244
أخر الأخبار

كرة اليد – كأس أمم إفريقيا 2026: تونس – مصر في النهائي
241
اقتصاد وأعمال

تونس : استثمار صناعي صينيي – إيطالي في المنستير بـ5 ملايين يورو ويوفّر 350 موطن شغل جديد
237
أخر الأخبار

كرة اليد – كأس الأمم الأفريقية 2026: ما هي القناة والتوقيت لمشاهدة نهائي تونس ومصر ؟
235
الأخبار

باجة : غدًا تعليق الدروس بمعتمديتي عمدون و نفزة بسبب التقلبات الجوية
230
أخر الأخبار

تكنولوجيا المعلومات في تونس: كم يتقاضى مطوّرو البرمجيات فعليًا في عام 2025 ؟

© 2026 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى