Français
Anglais
العربية
الأخبار

تطاوين: لماذا تم تأجيل تنظيم المهرجان الدولي للقصور الصحراوية إلى شهر ديسمبر ؟

أعلنت ولاية تطاوين على صفحتها الرسمية أنه تقررتنظيم المهرجان الدولي للقصور الصحراوية إلى شهر ديسمبر المقبل مع إعتماد هذه الفترة من كل سنة، تاريخا دوريا لإقامة وتنظيم هذا المهرجان.

و تمّ خلال جلسة عمل يوم الجمعة 06 فيفري 2026 حول تنظيم المهرجان الدولي للقصور الصحراوية بتطاوين النظر في الجوانب القانونية و مسألة الإعتمادات المرتبطة بتمويل تنظيم المهرجان.

و حسب المصدر ذاته، تمّ تأجيل تنظيم المهرجان الدولي للقصور الصحراوية لإعتبارات متعلّقة بضيق الفترة المتبقية لإقامته و عدم جاهزية الهيئة للإشراف على تنظيم هذه الدورة خلال شهر مارس من السنة الحالية على كامل مرجع النظر وتزامن ذلك مع شهر رمضان المعظم و في هذا الإطار و حفاظا على خصوصية المهرجان و فقراته التي ميّزت دوراته السابقة و حرصا على مزيد تطوير فعالياته لتشمل كافة معتمديات الولاية و تخصيص الإعتمادات اللازمة لذلك بما يتناسب و تاريخ و عراقة الجهة و المهرجان وإبرازا لما تزخر به الجهة من طاقات و مخزون تراثيّ سواء منه المادي أو اللامادي.

وفي ختام الجلسة، شدّد أمير القابسي والي تطاوين على أهمية العمل المشترك و تظافر كلّ الجهود لحسن تنظيم المهرجان، مضيفا أنّ كلّ الأطراف ذات العلاقة مدعوة للمرافقة والإسناد وتقديم الدعم اللازم، مشيرا بأنّ المهرجان الدولي للقصور الصحراوية بتطاوين يُعتبر من بين العلامات الأبرز في المشهد الثقافي و السياحي الجهوي و الوطني و الدولي و هو ما يستدعي تسخير كل الإمكانيات المتاحة لإنجاحه.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:,

الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

517
أخر الأخبار

بقلم: الدكتور معز بن علي: من أجل صحة عالمية حقيقية

411
أخر الأخبار

باجة : اليوم الثاني تواصل عمليات التمشيط بشاطئ كاب نيقرو للبحث عن طفل مفقود
329
أخر الأخبار

صفاقس: ندوة حول المسؤولية المجتمعية للمؤسسات الصناعية بالجهة: الواقع والآفاق [فيديو]
319
الأخبار

رئيسة الحكومة و نظيرها الجزائري يشرفان اليوم على موكب إحياء الذكرى 68 لأحداث ساقية سيدي يوسف
315
الأخبار

كمّيات الأمطار المُسجّلة خلال الـ24 ساعة الماضية
298
الأخبار

تونس-باردو في 7 دقائق بعد تعويض التقاطعات بأنفاق و جسور
298
اقتصاد وأعمال

ترمب يرفع رسوم بـ25% عن الهند مقابل وقف استيراد النفط الروسي
293
الأخبار

رئيسة الحكومة تلتقي الوزير الأول الجزائري بمناسبة إحياء الذكرى الـ68 لأحداث ساقية سيدي يوسف (فيديو)
285
الأخبار

والي باجة يتفقد أشغال صيانة معلم الكنيسة و يعاين وضعية أنهج المدينة العتيقة
280
الأخبار

رسمي : ماهر الكنزاري يغادر الترجي

© 2026 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى