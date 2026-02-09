تطاوين: لماذا تم تأجيل تنظيم المهرجان الدولي للقصور الصحراوية إلى شهر ديسمبر ؟

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أعلنت ولاية تطاوين على صفحتها الرسمية أنه تقررتنظيم المهرجان الدولي للقصور الصحراوية إلى شهر ديسمبر المقبل مع إعتماد هذه الفترة من كل سنة، تاريخا دوريا لإقامة وتنظيم هذا المهرجان.

و تمّ خلال جلسة عمل يوم الجمعة 06 فيفري 2026 حول تنظيم المهرجان الدولي للقصور الصحراوية بتطاوين النظر في الجوانب القانونية و مسألة الإعتمادات المرتبطة بتمويل تنظيم المهرجان.

و حسب المصدر ذاته، تمّ تأجيل تنظيم المهرجان الدولي للقصور الصحراوية لإعتبارات متعلّقة بضيق الفترة المتبقية لإقامته و عدم جاهزية الهيئة للإشراف على تنظيم هذه الدورة خلال شهر مارس من السنة الحالية على كامل مرجع النظر وتزامن ذلك مع شهر رمضان المعظم و في هذا الإطار و حفاظا على خصوصية المهرجان و فقراته التي ميّزت دوراته السابقة و حرصا على مزيد تطوير فعالياته لتشمل كافة معتمديات الولاية و تخصيص الإعتمادات اللازمة لذلك بما يتناسب و تاريخ و عراقة الجهة و المهرجان وإبرازا لما تزخر به الجهة من طاقات و مخزون تراثيّ سواء منه المادي أو اللامادي.

وفي ختام الجلسة، شدّد أمير القابسي والي تطاوين على أهمية العمل المشترك و تظافر كلّ الجهود لحسن تنظيم المهرجان، مضيفا أنّ كلّ الأطراف ذات العلاقة مدعوة للمرافقة والإسناد وتقديم الدعم اللازم، مشيرا بأنّ المهرجان الدولي للقصور الصحراوية بتطاوين يُعتبر من بين العلامات الأبرز في المشهد الثقافي و السياحي الجهوي و الوطني و الدولي و هو ما يستدعي تسخير كل الإمكانيات المتاحة لإنجاحه.

