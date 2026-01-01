تطاوين: موسم زيتون واعد… الجني يتجاوز 75٪ والإنتاج يرتفع بأكثر من 30٪

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

سجّل موسم جني الزيتون بولاية تطاوين تقدّمًا ملحوظًا، حيث تجاوزت نسبة الجني 75 بالمائة إلى حدود موفى ديسمبر 2025، بالتوازي مع ارتفاع في حجم الإنتاج بنسبة 32 بالمائة مقارنة بالموسم الفارط، وفق ما أكده المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية بالجهة.

وأوضح المسؤول الجهوي أن المعطيات المتوفرة تعكس نسقًا إيجابيًا للموسم الحالي، سواء من حيث عمليات الجني أو التحويل، في مختلف مناطق الولاية، وهو ما يعزز الآمال في تحقيق نتائج أفضل على مستوى الإنتاج والمردودية.

وأشار إلى أن ولاية تطاوين تضم رصيدًا هامًا من أشجار الزيتون يُقدّر بأكثر من مليوني شجرة، تتوزع بين غراسات مطرية وأخرى سقوية، إلى جانب غراسات فتية يُنتظر أن تساهم في دعم الإنتاج خلال السنوات المقبلة.

واعتبر أن هذا المخزون النباتي يشكّل رافعة استراتيجية لتطوير قطاع الزياتين بالجهة، خاصة في ظل الإجراءات التحفيزية والتسهيلات الموجهة للفلاحين، والتي ساهمت في التوسع في المساحات المغروسة وتحسين جودة الإنتاج ومردوديته.

المصدر: وات

