تطاوين: وزير البيئة يطّلع على الإشكاليات البيئية

أدّى وزير البيئة، الحبيب عبيد، اليوم الثّلاثاء، زيارة تفقدية إلى ولاية تطاوين، في إطار متابعة الوضع البيئي بالجهة والإطّلاع ميدانيًا على تقدّم عدد من المشاريع المنجزة والمبرمجة.

وتهدف الزّيارة للوقوف على أبرز الإشكاليات البيئية المطروحة ودفع نسق تنفيذ الحلول الكفيلة بتحسين المؤشّرات البيئية. وتمّ خلال جلسة عمل انعقدت بمقر الولاية استعراض الوضع البيئي بالجهة وطرح جملة من الإشكالات المتصلة خاصة بمصبات النّفايات، وشبكات التّطهير، إلى جانب وضعية بعض المساحات الخضراء.

وأفاد وزير البيئة الحبيب عبيد، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، إنّ زيارته إلى ولاية تطاوين تندرج في إطار تقديم المخطط البيئي الخاص بالجهة، والذي تم إعداده بالتعاون مع الأطراف المتادخلة في الشأن البيئي.

و يشمل االمخطط المشاريع البيئية التي في طور الإنجاز والمبرمجة والاحتياجات ذات الأولوية إضافة إلى التوجهات المستقبلية الرامية إلى تحسين المؤشرات البيئية وجودة الحياة بالجهة.

ولفت إلى أنّ ولاية تطاوين تسجّل نسبة تغطية بشبكات التطهير في حدود 55 في المائة، مقابل معدل وطني يناهز 65 في المائة.

واشار الى أنّ العمل سيتواصل من أجل إحداث محطات تطهير جديدة وتوسيع التغطية لتشمل بلديات إضافية على غرار رمادة وذهيبة، إلى جانب تطوير محطة تطاوين الرئيسية وإنجاز دراسة خاصة بمنطقة البئر الأحمر.

وأضاف أنّ كميات المياه المعالجة بالجهة تُقدّر حاليًا بحوالي 8 آلاف متر مكعب يوميًا، ومن المنتظر أن ترتفع إلى نحو 12 ألف متر مكعب، مؤكّدًا توجّه الوزارة نحو تثمين هذه المياه في الاستعمالات الفلاحية، فضلاً عن برمجة مشاريع لتشجير جبال تطاوين والمساهمة في تحسين الإطار البيئي بشكل عام.

ويتضمّن برنامج زيارة وزير البيئة إلى الجهة، معاينة عدد من المشاريع البيئية، من بينها مشاريع تطهير بعدد من البلديات، وزيارة المحمية الوطنية بالدكوك في إطار إطلاق حملة مشروع الحزام الأخضر.

كما تتضمن الاطلاع على مشاريع ميدانية لتطهير الأحياء الشعبية، ومعاينة المصب النهائي للنفايات البلدية بحي المهرجان، فضلاً عن زيارة محطة التطهير والمصب النهائي للمياه المعالجة بالقرضاب ومعاينة المنطقة الجبسية بوادي الغار.

