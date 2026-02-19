Français
الأخبار

تطاوين:90% نسبة تقدم إنجاز مشروع إنجاز وصلة الربط بالطريق السيارة تونس-رأس جدير أ1 في قسطه الثاني

افادت ولاية تطاوين على صفحتها الرسمية أنّ مشروع وصلة الربط تطاوين بالطريق السيارة تونس-رأس جدير في قسطه الثاني يمتد على طول 18 كلم طريق سريعة 2×2، فيما تمتد الوصلة التي تربط مدينة البئر الأحمر ومدينة غمراسن بالطريق السيارة على طول 7 كم.

وقد بلغت الكلفة الجملية للمشروع في حدود 40 مليون دينار، فيما وصلت نسبة تقدم إنجاز هذا المشروع إلى %90.

و بالنسبة للطريق السريعة فقد تم الإنتهاء من إنجاز 14 كلم وبصدد إتمام أشغال الخرسانة الإسفلتية للجزء المتبقي بطول 4 كلم، أما بخصوص وصلة الربط بطول 7 كلم، فيتم حاليا إنجاز  طبقات الطريق. هذا ومن المنتظر الإنتهاء من جميع الأشغال قبل نهاية شهر ماي  2026.

وفي إطار متابعة نسق إنجاز المشاريع العمومية بالجهة، أدّى أمير القابسي والي تطاوين، مساء الأربعاء 18 فيفري 2026، زيارة متابعة وتفقد لمشروع إنجاز وصلة الربط تطاوين بالطريق السيارة تونس-رأس جدير أ1 في قسطه الثاني و لمواقع تصنيع الخرسانة الإسفلتية و الإسمنتية و موقع إنتاج الحصى المستعملة في المشروع.

و خلال زيارته، أكّد والي الجهة أن هذا المشروع يهدف إلى تطوير شبكة الطرقات بالجهة و تحسين جودتها من خلال إحداث طرق قادرة على إستيعاب حركة المرور المتزايدة والحد من النقاط السوداء مشيرا إلى أهمية التسريع في إستكمال إنجازه لما في ذلك من دفع لنسق التنمية بالجهة.

