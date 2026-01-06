Français
تطبيقة “E-Consulat” تسهّل للتونسيين في اليابان الحصول على وثائق الحالة المدنية

اعلنت سفارة الجمهورية التونسية بطوكيو عن انطلاق العمل بتطبيقة “E-Consulat”، التي تمكن المصالح القنصلية بالسفارة، من تسليم المواطنين التونسيين المقيمين بالدائرة القنصلية، جميع وثائق الحالة المدنية الخاصة بهم بصفة شخصية دون الحاجة إلى الرجوع إلى مصالح الحالة المدنية بتونس.

ووفق بلاغ نشر بالصفحة الرسمية لسفارة الجمهورية التونسية بطوكيو، على موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”، فان هذه الخطوة تندرج في إطار تحسين جودة الخدمات القنصلية وتقريبها من أفراد الجالية التونسية المقيمة باليابان وتيسير وتسريع الحصول على الوثائق الرسمية في أفضل الآجال.

تعليقات

