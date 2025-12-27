تطورات الحالة الصحية للاعبي النادي الصفاقسي بعد نهاية تربّص سوسة

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

بعد نهاية التربص التحضيري للنادي الرياضي الصفاقسي في مدينة سوسة، قدّم الإطار الطبي للفريق توضيحات حول الحالة الصحية لعدد من اللاعبين.

و أوضح الإطار الطبي أن هشام بكار يعاني من آلام على مستوى الضرس و قد استعاد عافيته تدريجيا ليكون بداية من الغد ضمن المجموعة.

أما كيفن مونديكو، فقد عانى من انتفاخ على مستوى الركبة إلا أن حالته في تحسن و من المنتظر أن يكون على ذمة الإطار الفني انطلاقا من الغد.

و بخصوص محمد صالح المهذبي، فقد تعرض خلال المباراة الودية أمام إتحاد بن قردان إلى إلتواء على مستوى الكاحل و ستتم مراقبة حالته الصحية خلال هذه الأيام من قبل الإطار الطبي.

