تطورات جديدة بخصوص الحالة الصحية لكيليان مبابي

تعافى الفرنسي كيليان مبابي من التواء الركبة اليسرى، وعاد للتدريبات الجماعية مع ريال مدريد بشكل طبيعي، استعدادًا لمباراة الإياب أمام مانشستر سيتي في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

و أظهرت الصور ومقاطع الفيديو التي نشرها النادي مشاركة مبابي في الحصة التدريبية دون أي انتكاسة، ما يجعل تواجده في قائمة المباراة أمرًا متوقعًا، مع احتمال حصوله على بعض الدقائق فقط، نظرًا لتقدم الفريق الملكي 3-0 ذهابًا.

و أكد مدرب الفريق ألفارو أربيلوا خلال المؤتمر الصحفي أن المهاجم الفرنسي، الذي غاب عن مواجهة بنفيكا في 25 فيفري ، مستعد للمشاركة في اللقاء، مع إمكانية منحه بعض الوقت للمشاركة قبل ديربي الدوري ضد أتلتيكو مدريد يوم الأحد المقبل.

و في الجانب الدولي، من المتوقع استدعاء مبابي لقائمة منتخب فرنسا يوم 19 مارس، للمشاركة في تربّص يمتد من 23 إلى 30 مارس، تشمل مباراتين وديتين أمام البرازيل وكولومبيا في الولايات المتحدة، استعدادًا لمونديال 2026.

و يذكر أن مبابي أفضل هداف في صفوف ريال مدريد هذا الموسم بـ38 هدفًا في 33 مباراة، يعود إلى الملاعب بعد غياب دام أكثر من شهر، في انتظار أن يكون جاهزًا بالكامل لتمثيل فريقه و منتخب بلاده.

