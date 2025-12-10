تطورات جديدة بخصوص ملعب المنزه

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أشرف وزير الشباب والرياضة السيد الصادق المورالي صباح اليوم الأربعاء 10 ديسمبر 2025، على جلسة عمل خُصصت لمتابعة تقدم المراحل الإجرائية الفنية والمالية بين الجانبين التونسي والصيني لإنجاز مشروع إعادة بناء الملعب الأولمبي بالمنزه.

حضر اللقاء، رئيسة الديوان السيدة نرجس بالطيفة والمدير العام للمصالح المشتركة السيد عبد المنعم الشعافي والمدير العام للحي الوطني الرياضي السيد قيس بوزيان وممثلين عن وزارات الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج والمالية والتجهيز والإسكان والاقتصاد والتخطيط وعدد من الإطارات السامية بالوزارة.

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب



