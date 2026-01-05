تطورات جديدة في حالة الطقس بعد ظهر الغد

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أعلن المعهد الوطني للرصد الجوي أنّ الوضع الجوي يتميّز بداية من بعد ظهر يوم الغد الثلاثاء 06 جانفي 2026 بنزول أمطار متفرقة ومؤقتا رعدية بالمناطق الغربية ثم تشمل تدريجيا المناطق الشرقية للشمال والوسط وتكون أحيانا غزيرة أثناء الليل خاصة بأقصى الشمال الغربي حيث تتراوح أعلى الكميات بين 20 و 40 مليمترا مع تساقط محلي للبرد.

كما ينتظر أن تنخفض الحرارة بصفة ملحوظة بداية من يوم الأربعاء 07 جانفي 2026 حيث تتراوح القصوى بين 10 و 14 درجة ولا تتجاوز 06 درجات بالمرتفعات أما الصغرى فتكون عامة بين 05 و 08 درجات وبين صفر و 04 درجات بالمناطق الغربية مع تساقط بعض الثلوج بمرتفعات جندوبة وباجة والكاف وسليانة.

