تطورات مثيرة في قضية نيغريرا

كشف رامون ألفاريز دي مون، الصحفي الإسباني بـ”راديو ماركا” عن مستجدات في قضية نيغريرا.

و تورط برشلونة في تقديم دفعات مالية مشبوهة إلى خوسيه ماريا نيغريرا، نائب الرئيس السابق للجنة الفنية للحكام بالليغا، منذ عام 2001.

و قال دي مون، في فيديو، عبر حسابه على شبكة “إكس” : “فتش الحرس المدني الإسباني مقر اللجنة الفنية للحكام و عثر على وثائق موقّعة من نيغريرا تتضمن تصنيفات للحكام”.

و أضاف : “تقرر استدعاء عدد من حكام الليغا للإدلاء بشهاداتهم ابتداءً من جانفي 2026 أمام المحكمة التي تحقق في قضية نيغريرا و من بينهم حكام حاليون و آخرون معتزلون، عملوا خلال السنوات التي دفع فيها نادي برشلونة أكثر من 7 ملايين يورو إلى خوسيه نيغريرا”.

و اختتم الصحفي الإسباني : “تهدف التحقيقات لتحديد إذا كانت مدفوعات برشلونة قد أثرت على تعيين الحكام و قراراتهم”.

يذكر أنّ دخول ريال مدريد كخصم في قضية نيغريرا تسبب في توتر العلاقات بين إدارة الناديين خلال الأشهر الأخيرة ، بالإضافة إلى تراشق الرئيسين فلورنتينو بيريز و خوان لابورتا بالتصريحات حول التحقيقات الجارية.

