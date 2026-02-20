Français
تعاون اقتصادي تونسي-أمريكي: توجه لإحياء اللجان المشتركة ودفع صناعة مكوّنات الطائرات

أعلن سفير الولايات المتحدة الأمريكية بتونس، عن وجود مساعٍ لإعادة تنشيط اللجان المشتركة بين البلدين، إلى جانب تنظيم فعاليات قطاعية موجّهة لدعم صناعات مكوّنات الطائرات والسيارات، والانفتاح على مجالات أخرى ذات آفاق واعدة.

وجاءت هذه التصريحات خلال لقاء جمعه برئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، سمير ماجول، بمقر المنظمة، حيث تم التطرق إلى سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين تونس والولايات المتحدة.

وأشاد السفير بالكفاءات التي يتمتع بها الشباب التونسي، مؤكدًا أن العديد من الشركات الأمريكية أبدت اهتمامًا بالاستثمار في تونس أو توسيع أنشطتها فيها، خاصة في القطاعات ذات القيمة المضافة المرتفعة، مستفيدة من الخبرات المحلية.

من جانبه، شدد رئيس منظمة الأعراف على أهمية بلورة برامج استثمارية وتنموية مشتركة، بما يساهم في فتح آفاق نمو جديدة وتعزيز تنافسية القطاعات الاستراتيجية، لا سيما الصناعات الموجهة للتصدير.

المصدر: وات
مواضيع ذات صلة:

