تعاون تونسي مصري في قطاع النقل

أجرى وزير النّقل السيد رشيد عامري صباح اليوم الإثنين 02 فيفري 2026 لقاء مع سعادة سفير جمهورية مصر العربية لدى الجمهورية التونسية السيّد باسم حسن، تباحثا خلاله في سبل تعزيز التعاون المشترك في قطاع النّقل بمختلف أنماطه وتجسيم برامج التعاون الثنائية ذات الصّلة، بما يساهم في مزيد الإرتقاء بالعلاقات التاريخية والمميّزة التي تربط بين الجمهورية التونسية وجمهورية مصر العربية، تكريسا للإرادة السياسية العليا للبلدين الشقيقين.

و حضر هذا اللقاء ممثّلون عن وزارة النقل ووزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج وممثلون عن سفارة جمهورية مصر العربية.

و أكّد وزير النّقل على ضرورة التسريع في وضع برامج تنفيذية لتفعيل الاتفاقيات الثنائية في مجال النقل بمختلف أنماطه وفي مجال اللوجستية.

كما أكد الجانبان على أهمية التنسيق المشترك بخصوص تعزيز الربط بين المطارات التونسية والمطارات المصرية بالإضافة إلى دراسة امكانية إحداث خط بحري بين البلدين لتسهيل حركة البضائع و تنقل المسافرين خدمة لمصلحة البلدين الشقيقين .

من جانبه نوّه سعادة سفير جمهورية مصر العربية بالحرص المتبادل من الجانبين لمزيد تعزيز التعاون الثنائي، معربا عن رغبته في المساهمة في تنفيذ المشاريع الكبرى في مجال النّقل ببلادنا.