مجتمع

تعديل في برمجة سفينة ‘قرطاج’ بسبب سوء الأحوال الجوية

تعديل في برمجة سفينة ‘قرطاج’ بسبب سوء الأحوال الجوية

أعلنت الشّركة التّونسية للملاحة إجراء تعديل على مستوى برمجة السّفينة “قرطاج” خلال رحلتها من 10 إلى 12 فيفري 2026، وذلك نظرا لسوء الأحوال الجوية التي تسود البحر الأبيض المتوسط

و أوضحت في بلاغ لها انّ هذا التّعديل الذّي يهدف أيضا إلى توفير ظروف السلامة والراحة لحرفاءها وسيكون كما يلي :

– الانطلاق من ميناء حلق الوادي يوم الثّلاثاء 10 فيفري 2026 على السّاعة التّاسعة صباحا عوضا عن الساعة العاشرة صباحا.

– الوصول إلى ميناء مرسيليا يوم الأربعاء 11 فيفري 2026 على الساعة الثامنة صباحا عوضا عن الساعة منتصف النهار.

– الانطلاق من ميناء مرسيليا يوم الأربعاء 11 فيفري 2026 على الساعة منتصف النهار عوضا عن الساعة الرابعة بعد الزوال.

– الوصول إلى ميناء حلق الوادي يوم الخميس 12 فيفري 2026 على الساعة منتصف النهار عوضا عن الساعة السادسة مساء.

تعليقات

