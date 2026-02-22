Français
الأخبار

تعزيزات أمنية و أعمال شغب عنيفة بعد مقتل “إل مينتشو” إمبراطور المخدرات في المكسيك

شهدت خاليسكو و ولايات أخرى في المكسيك احتجاجات واسعة على إثر مقتل زعيم إحدى أكبر عصابات المخدرات في البلاد نيميسيو أوسيجويرا سيرفانتس، الملقب بـ”إل مينتشو”، اليوم الأحد، شملت إغلاقاً للطرق و حرقاً للسيارات و المتاجر، وسط تعزيزات أمنية.

و أعلنت عصابة خاليسكو التابعة لـ”إل مينتشو”، استيلاءها على مطار غوادالاخارا الدولي في المكسيك، فيما هرب الموظفون و المسافرون من الأبواب الخلفية.

و تعد العصابة إحدى أقوى و أعنف المنظمات الإجرامية في المكسيك.

و أظهرت صور نشرتها وسائل الإعلام و شبكات التواصل الاجتماعي مركبات محترقة و أعمدة من الدخان في خاليسكو و ميتشواكان و كوليما و ناياريت (غربًا) و أغواسكالينتس (وسطًا) و تاماوليباس (شمالًا)، بالإضافة إلى محال تجارية محترقة في غواناخواتو (وسطًا).

و رغم أن السلطات المكسيكية لم تُعلن بعد عن تفاصيل عملية قتل “إل مينتشو” و ما إذا كان هناك المزيد من الأشخاص الذين تم اعتقالهم أو قتلهم، ذكر مسؤولون أمريكيون لشبكة  “سي بي أس نيوز” أن واشنطن لعبت دوراً في العملية التي قادتها المكسيك و أسفرت عن مقتل زعيم كارتيل خاليسكو “إل مينتشو”.

و قال نائب وزير الخارجية الأمريكي، إن مقتل تاجر المخدرات “إل مينتشو” تطور كبير لصالح المكسيك و الولايات المتحدة و أمريكا اللاتينية و العالم.

و في وقت سابق الأحد، قال مصدر حكومي إن تاجر المخدرات المكسيكي “إل مينتشو” قتل في عملية عسكرية، وفق وكالة “رويترز”.

و كان “إل مينتشو”، وهو ضابط شرطة سابق، الزعيم الغامض لعصابة خاليسكو نيو جينيريشن القوية، و هي عصابة استمدت اسمها من ولاية خاليسكو الغربية التي تحمل الاسم ذاته، والتي تضم مدينة وادي الحجارة، ثاني أكبر مدن المكسيك.

