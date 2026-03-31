تعزيز أسطول الشركة الجهوية للنقل بسليانة بـ15 حافلة مزدوجة جديدة

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

تعزّز أسطول النقل في ولاية سليانة بـ15 حافلة مزدوجة جديدة تسلّمتها الشركة الجهوية للنقل، خلال موكب انتظم مساء اليوم الثلاثاء، بمستودع الحافلات بالمنطقة الصناعية بمعتمدية سليانة الشمالية.

و بيّن المتصرف المفوّض للشركة الجهوية للنقل بسليانة، عبد السلام القاهري، في تصريح لصحفية وكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن هذه الحافلات الحديثة ستساهم في حلّ إشكالية النقل المدرسي والحضري على جميع الخطوط بمختلف المعتمديات، داعيا المواطنين إلى الحفاظ عليها باعتبارها مكسبا كبيرا للجهة.

و أضاف أنّه من المبرمج تخصيص الحافلات القديمة لفكّ عزلة عدد من المناطق الريفية التي تتميز بتضاريس وعرة يصعب الوصول إليها، علما أنّ إجمالي عدد الحافلات بالشركة الجهوية للنقل بسليانة يبلغ 80 حافلة بنسبة جاهزية تبلغ حوالي 75 بالمائة.

و كشف أنه سيتم في غضون 3 أشهر تقريبا تعزيز الأسطول بـ6 حافلات مكيّفة إضافية، ستخصّص لربط ولاية سليانة بتونس العاصمة، وولاية نابل وعدد من الولايات المجاورة، فضلا عن برمجة تعزيز الأسطول بـ27 حافلة خلال سنة 2027 من مجموع 621 حافلة سيتم توفيرها في إطار صفقة وطنية.

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب



