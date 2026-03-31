تعزيز أسطول الشركة الجهوية للنقل بسليانة بـ15 حافلة مزدوجة جديدة

تعزّز أسطول النقل في ولاية سليانة بـ15 حافلة مزدوجة جديدة تسلّمتها الشركة الجهوية للنقل، خلال موكب انتظم مساء اليوم الثلاثاء، بمستودع الحافلات بالمنطقة الصناعية بمعتمدية سليانة الشمالية.

و بيّن المتصرف المفوّض للشركة الجهوية للنقل بسليانة، عبد السلام القاهري، في تصريح لصحفية وكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن هذه الحافلات الحديثة ستساهم في حلّ إشكالية النقل المدرسي والحضري على جميع الخطوط بمختلف المعتمديات، داعيا المواطنين إلى الحفاظ عليها باعتبارها مكسبا كبيرا للجهة.

و أضاف أنّه من المبرمج تخصيص الحافلات القديمة لفكّ عزلة عدد من المناطق الريفية التي تتميز بتضاريس وعرة يصعب الوصول إليها، علما أنّ إجمالي عدد الحافلات بالشركة الجهوية للنقل بسليانة يبلغ 80 حافلة بنسبة جاهزية تبلغ حوالي 75 بالمائة.

و كشف أنه سيتم في غضون 3 أشهر تقريبا تعزيز الأسطول بـ6 حافلات مكيّفة إضافية، ستخصّص لربط ولاية سليانة بتونس العاصمة، وولاية نابل وعدد من الولايات المجاورة، فضلا عن برمجة تعزيز الأسطول بـ27 حافلة خلال سنة 2027 من مجموع 621 حافلة سيتم توفيرها في إطار صفقة وطنية.

مواضيع ذات صلة:

الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

301
الأخبار

مجلس وزاري يتخذ قرارات لإصلاح منظومات الصحة و الضمان الاجتماعي و التغطية الصحية

292
اقتصاد وأعمال

بقلم الهادي السريب : الطلب العمومي… رافعة غير مستغلة للتحول الاقتصادي
291
اقتصاد وأعمال

الغاز الجزائري يُفقد الجميع صوابهم : ثاني وجهة سياحية في العالم تروّج للجزائر
287
الأخبار

طقس اليوم الاثنين : أمطار متفرقة ورياح قوية تصل إلى 70 كلم/س
269
أخر الأخبار

كأس تونس: نجم المتلوي-الترجي الرياضي، القرعة الكاملة للدور الثمن النهائي
269
الأخبار

السيسي مخاطبا ترامب: “لا أحد يستطيع أن يوقف هذه الحرب في منطقتنا ‌في الخليج إلا أنت”
264
الأخبار

الحكم بسجن الناشط السياسي غسان بن خليفة
262
أخر الأخبار

دخول الحوثيين إلى الحرب… أحمد ونيس يقدّم قراءة في تداعيات توسّع الصراع في الشرق الأوسط [فيديو]
255
الأخبار

القبض على سارق مسجد في المهدية
245
أخر الأخبار

من التأجيل إلى الترقب: هل يعود مقترح تنقيح قانون التعليم العالي الخاص إلى الجلسة العامة؟ (فيديو)

