تعزيز أسطول النقل الحضري ببنزرت بدفعة جديدة من الحافلات

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

تسلّمت الشركة الجهوية للنقل ببنزرت سبع حافلات نقل حضري عادية، تمثّل الدفعة الثالثة و الأخيرة من صفقة اقتنت بموجبها الشركة خمس عشرة حافلة جديدة، و ذلك في إطار استثماراتها الخاصة الرامية إلى تطوير خدمات النقل العمومي بالجهة.

و تندرج هذه الاقتناءات ضمن تنفيذ البرنامج الاستثماري للشركة، الذي يهدف إلى تدعيم أسطول النقل ومواكبة الحاجيات المتزايدة للمواطنين، بما يساهم في تحسين جودة الخدمات المسداة و ضمان ظروف نقل أفضل.

و يأتي هذا التوجه في انسجام تام مع استراتيجية الدولة الرامية إلى تسريع وتيرة تطوير منظومة النقل العمومي الجماعي و تحسين مردوديتها و الارتقاء بجودة خدماتها.

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب



