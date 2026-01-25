Français
الأخبار

تعزيز أسطول النقل الحضري ببنزرت بدفعة جديدة من الحافلات

تعزيز أسطول النقل الحضري ببنزرت بدفعة جديدة من الحافلات

تسلّمت الشركة الجهوية للنقل ببنزرت سبع حافلات نقل حضري عادية، تمثّل الدفعة الثالثة و الأخيرة من صفقة اقتنت بموجبها الشركة خمس عشرة حافلة جديدة، و ذلك في إطار استثماراتها الخاصة الرامية إلى تطوير خدمات النقل العمومي بالجهة.

و تندرج هذه الاقتناءات ضمن تنفيذ البرنامج الاستثماري للشركة، الذي يهدف إلى تدعيم أسطول النقل ومواكبة الحاجيات المتزايدة للمواطنين، بما يساهم في تحسين جودة الخدمات المسداة و ضمان ظروف نقل أفضل.

و يأتي هذا التوجه في انسجام تام مع استراتيجية الدولة الرامية إلى تسريع وتيرة تطوير منظومة النقل العمومي الجماعي و تحسين مردوديتها و الارتقاء بجودة خدماتها.

تعليقات

