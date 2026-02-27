تعزيز أسطول النقل بصفاقس بـ24 حافلة مُزدوجة جديدة [فيديو]

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

شهد المستودع الجهوي للحافلات التابع للشركة الجهوية للنقل بصفاقس “سوراترتس” حفل تسلّم 24 حافلة مزدوجة جديدة، في خطوة تهدف إلى دعم أسطول النقل وتحسين جودة الخدمات لفائدة المواطنين.

وأشرف على الحفل والي صفاقس السيد محمد الحجري، بحضور عدد من إطارات الشركة وبعض عملتها، إلى جانب المعتمد الأول والكاتب العام لولاية صفاقس ومعتمد المدينة.

تجهيزات حديثة ومعايير راحة أعلى

أفاد المدير العام للشركة الجهوية للنقل بصفاقس، محمد مسعدي، بأن الحافلات الجديدة تمثل “نقلة نوعية” من حيث التجهيزات، إذ تتضمن تقنيات حديثة وكاميرات مراقبة، إضافة إلى تجهيزات داخلية أكثر راحة مثل كراسٍ وستائر بمواصفات أفضل، وأبواب تفتح بصفة آلية.

وأشار مسعدي إلى أن هذه الحافلات تراعي احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة، من خلال توفير أماكن مخصصة لهم ومصاعد تسهّل عملية الصعود والنزول، بما يعزّز حقهم في التنقل الآمن والملائم.

تدعيم الأسطول: 27 حافلة مزدوجة في مارس

وأوضح المدير العام أن عدد الحافلات المزدوجة الجديدة سيبلغ 27 حافلة خلال شهر مارس، مع وصول 3 حافلات إضافية، مؤكّدًا في الوقت نفسه أن الشركة ستتسلّم 15 حافلة جديدة أخرى خلال الفترة المقبلة، بما يدعم أسطولًا إجماليًا يفوق 400 حافلة.

وأكد مسعدي أن هذا التطور في التجهيزات يستدعي “مقاربات جديدة” في الاستغلال والصيانة، وهو ما يفرض توسيع قدرات الفنيين داخل المستودعات وتطوير مهاراتهم لمواكبة الخصائص التقنية للحافلات الجديدة.

بداية الاستغلال الأسبوع القادم وتوزيع على كامل الخطوط

وأعلن المدير العام أن الحافلات الجديدة ستدخل حيّز الاستغلال بداية من الأسبوع القادم، على أن يتم توزيعها على مختلف الخطوط لتعزيز النقل الحضري والجهوي، مع التأكيد على أنها ستشمل كل المعتمديات دون استثناء.

