تعزيز التعاون التونسي الفرنسي: الدبلوماسية البرلمانية ودور الجالية في صلب اللقاء بباريس

التقى سفير الجمهورية التونسية بباريس، ضياء خالد، يوم 4 فيفري 2026، بالسيد ألكسندر بورتييه، رئيس مجموعة الصداقة الفرنسية–التونسية بمجلس النواب الفرنسي، مرفوقًا بعدد من أعضاء المجموعة.

وشكّل اللقاء مناسبة لتباحث سبل تعزيز علاقات التعاون بين تونس وفرنسا، لا سيما عبر دعم التبادل البرلماني والحوار المؤسساتي بين البلدين.

كما تمّ التأكيد على الدور المحوري الذي تضطلع به الجالية التونسية المقيمة بفرنسا، سواء من حيث اندماجها الإيجابي داخل المجتمع الفرنسي أو إسهامها الفاعل في تدعيم الشراكة متعددة الأبعاد بين البلدين، على المستويات الاقتصادية والثقافية والاجتماعية.

وجدّد الجانبان التأكيد على أهمية مواصلة التنسيق والتعاون البرلماني، باعتباره ركيزة أساسية لعلاقات الصداقة التاريخية والشراكة الاستراتيجية التي تجمع تونس وفرنسا.

