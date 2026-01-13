Français
تعزيز التعاون التونسي الكندي في قطاعات الصناعة والمناجم والطاقة محور لقاء رفيع المستوى

تعزيز التعاون التونسي الكندي في قطاعات الصناعة والمناجم والطاقة محور لقاء رفيع المستوى

استقبلت وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة، السيدة فاطمة الثابت شيبوب، يوم الثلاثاء 13 جانفي، بمقرّ الوزارة، سفير كندا بتونس، السيد ألكسندر كوفي بيلودو، وذلك بحضور عدد من الإطارات العليا للوزارة.

ومثّل اللقاء مناسبة لاستعراض مستوى العلاقات التاريخية والمتميّزة التي تجمع تونس وكندا على مختلف الأصعدة، والتأكيد على أهمية مزيد دعم وتطوير التعاون الثنائي في القطاعات الراجعة بالنظر للوزارة.

وأكد الجانبان على ضرورة تعزيز الشراكة في القطاع الصناعي، ولا سيما في الصناعات الغذائية، من خلال دفع صادرات زيت الزيتون المعلّب نحو السوق الكندية، إلى جانب تطوير التعاون في قطاع النسيج والملابس.

كما تم التطرّق إلى آفاق التعاون في قطاع المناجم، مع الاستئناس بالتجربة الكندية الرائدة في هذا المجال، فضلاً عن بحث إمكانية تنظيم دورات تكوينية في قطاع الطاقة خلال الفترة المقبلة، بما يعزّز تبادل الخبرات ونقل التكنولوجيا.

ويأتي هذا اللقاء في إطار حرص البلدين على الارتقاء بمستوى التعاون الاقتصادي والتقني، ودعم الشراكات المستدامة في القطاعات الحيوية ذات القيمة المضافة.

