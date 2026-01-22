تعزيز التعاون التونسي النرويجي في مجال الطاقات المتجددة ودفع الاستثمارات الخضراء

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

استقبل كاتب الدولة المكلف بالانتقال الطاقي، وائل شوشان، يوم الخميس 22 جانفي 2026 بمقر الوزارة، سفيرة مملكة النرويج لدى تونس مع الإقامة بالجزائر، تيريز لوكن غيزيال، بحضور عدد من الإطارات السامية بوزارة الصناعة والطاقة والمناجم ووزارة الشؤون الخارجية.

وأشاد الجانبان خلال اللقاء بمستوى التعاون القائم بين تونس والنرويج في مختلف المجالات، مؤكدين حرص البلدين على مزيد دعمه وتطويره، خاصة في قطاع الطاقات المتجددة الذي يمثل ركيزة أساسية في مسار الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة.

كما تم التباحث حول سبل تعزيز الاستثمارات النرويجية في تونس، لا سيما في مشاريع إنتاج الكهرباء من الطاقات النظيفة. وفي هذا السياق، جرى التطرق إلى مساهمة شركة “سكاتاك” النرويجية المتخصصة في الطاقات المتجددة في إنجاز عدد من المشاريع في مجال الطاقة الشمسية الفولطاضوئية وطاقة الرياح بعدة مناطق من البلاد، بما يدعم الأمن الطاقي ويعزز الاعتماد على المصادر المتجددة.

