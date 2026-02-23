Français
Anglais
العربية
الأخبار

تعزيز الخدمات في المنستير: إعادة فتح مكتب بريد لمطة بعد التهيئة

أعلن البريد التونسي عن إعادة فتح مكتب بريد لمطة بولاية المنستير، وذلك يوم الاثنين 23 فيفري 2026، عقب استكمال أشغال التهيئة الشاملة والصيانة.

ويأتي هذا الإجراء في إطار دعم الشبكة التجارية لمكاتب البريد وتقريب الخدمات من المواطنين، بما يضمن تحسين ظروف الاستقبال وتطوير جودة الخدمات المقدمة.

وسيؤمّن المكتب مختلف الخدمات البريدية والمالية لفائدة الأفراد والمؤسسات الاقتصادية بالمنطقة، في خطوة تهدف إلى تعزيز النجاعة وتيسير المعاملات اليومية للحرفاء.

