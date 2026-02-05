Français
تعزيز الشّراكة بين وزارة الأسرة والاتحاد التونسي للتّضامن الاجتماعي لتحسين رعاية كبار السن

تعزيز الشّراكة بين وزارة الأسرة والاتحاد التونسي للتّضامن الاجتماعي لتحسين رعاية كبار السن

شكّل تعزيز مسارات الشّراكة القائمة بين وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن والاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي في مجال تسيير مؤسسات رعاية كبار السن، محور جلسة عمل انعقدت اليوم الاربعاء بمقر الوزارة، بإشراف الوزيرة أسماء الجابري، وبحضور رئيسة الاتحاد نعيمة الجلاصي.

وأكدت الجابري، وفق بلاغ صادر عن الوزارة، ضرورة إيلاء عناية خاصة ومتميّزة بالمقيمين بالمؤسسات العمومية لرعاية كبار السن، ومضاعفة الجهود المشتركة لمزيد تجويد الخدمات المقدّمة وفق أرقى المعايير، بما يحقق المصلحة الفضلى للمسنّين فاقدي السند.

كما دعت إلى التسريع في نسق إنجاز المشاريع المتعلّقة بإحداث مؤسستي رعاية المسنين بكلّ من القصرين وباجة، واستكمال تجهيزهما في أقرب الآجال، مؤكدة أهمية مزيد تعزيز التنسيق والعمل التشاركي لتذليل الصعوبات الجزئية المتصلة بتهيئة وصيانة بعض الفضاءات الرعائية، وإحكام تطبيق مقتضيات اتفاقية الشراكة المبرمة بين الجانبين، وضمان نجاعة الحوكمة وحسن التصرّف في الموارد البشرية والمالية بهذه المؤسسات، التي تضطلع بمهام اجتماعية وإنسانية هامة في إطار الدور الاجتماعي للدولة.

وتطرّقت جلسة العمل، من جهة أخرى، إلى مختلف محاور برنامج الشراكة مع الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي، إضافة إلى رزنامة أشغال اللجان المشتركة خلال المرحلة المقبلة.

