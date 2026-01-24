Français
تعزيز جديد في صفوف الأولمبي الباجي

تعزيز جديد في صفوف الأولمبي الباجي

أعلن الاولمبي الباجي أمس الجمعة عن تعاقده مع اللاعب خالد وادة لمدة موسم و نصف.

و يشغل وادة البالغ من العمر 25 سنة، خطة ظهير أيمن و تلقّى تكوينه في النجم الساحلي قبل انتقاله إلى سبورتينغ المُكنين.

جدير بالتذكير أنّ أبناء المدرب لطفي السليمي يحتلون المركز 16 و الأخير في بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم برصيد 12 نقطة.

و يستقبل فريق عاصمة السكّر الاتحاد المنستيري بملعب بوجمعة الكميتي يوم الاربعاء القادم انطلاقا من الساعة الثانية بعد الظهر لحساب الجولة الثامنة عشرة للبطولة.

