تعزيز جديد في صفوف الأولمبي الباجي

أعلن الاولمبي الباجي اليوم الاثنين عبر صفحته الرسمية عن تعاقده مع متوسط الميدان الدفاعي الايفواري الفا ستيفان سيديبي قادما من الاتحاد المنستيري على سبيل الإعارة لمدة 6 اشهر.

و استهل سيديبي (21 عاما) مشواره الرياضي في صفوف سان بيدرو الايفواري قبل ان ينتقل في جويلية الماضي الى الاتحاد المنستيري.

و نشط الاولمبي الباجي خلال فترة الميركاتو الشتوي من اجل تعزيز صفوفه بعناصر قادرة على تقديم الاضافة واخراج الفريق من اسفل ترتيب بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم.

و سبق لفريق المدرب لطفي السليمي ان تعاقد مع الظهير الايمن خالد وادة والظهير الايسر محرز بالراجح ومتوسط الميدان الدفاعي محمد علي الراقوبي وحارس المرمى أشرف كرير والمهاجم الجزائري حسين القفصي ولاعب الارتكاز البينيني ميزياوا ساداتي عبد السلام والمهاجم النيجيري اوفوفو ايباه.

جدير بالتذكير ان الأولمبي الباجي يحتل في اعقاب الجولة التاسعة عشرة المركز الرابع عشر برصيد 15 نقطة.

