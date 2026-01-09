تعزيز جديد في صفوف الترجي

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

عزز الترجي الرياضي صفوفه بالمدافع الياس عرعار بموجب عقد لمدة أربعة مواسم ونصف وفق ما أوردته اليوم الجمعة الصفحة الرسمية للفريق.

و لعب الياس عرعار (19 عاما) سابقا لفائدة ستراسبورغ و نادي كافيال نيس.

يذكر أنّ الترجي الرياضي كان قد أعلن في وقت سابق تعاقده مع حمزة رفيع لمدة ثلاثة مواسم و نصف.

و يتصدر الترجي الرياضي بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم برصيد 31 نقطة بالتساوي مع النادي الإفريقي قبل مباراته المتأخرة أمام اتحاد بن قردان المقررة غدا السبت.

