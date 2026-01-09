Français
تعزيز جديد في صفوف الترجي

تعزيز جديد في صفوف الترجي

عزز الترجي الرياضي صفوفه بالمدافع الياس عرعار بموجب عقد لمدة أربعة مواسم ونصف وفق ما أوردته اليوم الجمعة الصفحة الرسمية للفريق.

و لعب الياس عرعار (19 عاما) سابقا لفائدة ستراسبورغ و نادي كافيال نيس.

يذكر أنّ الترجي الرياضي كان قد أعلن في وقت سابق تعاقده مع حمزة رفيع لمدة ثلاثة مواسم و نصف.

و يتصدر الترجي الرياضي بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم برصيد 31 نقطة بالتساوي مع النادي الإفريقي قبل مباراته المتأخرة أمام اتحاد بن قردان المقررة غدا السبت.

