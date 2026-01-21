Français
الأخبار

تعزيز جديد في صفوف الملعب التونسي

تعزيز جديد في صفوف الملعب التونسي

أعلن الملعب التونسي اليوم الاربعاء عن انتداب اللاعب التونسي الدانماركي يوسف الضفلاوي لمدة موسمين و نصف الى غاية 2028.

و أوضح الملعب التونسي عبر صفحته الرسمية على شبكة التواصل الاجتماعي ان الضفلاوي (23 سنة) سبق له اللعب مع نادي مسيمر القطري و هوق الدنماركي.

يذكر أنّ فريق باردو يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم ب34 نقطة بمعية النادي الافريقي (تنقصه مباراة) على بعد 3 نقاط من الترجي الرياضي المتصدر.

