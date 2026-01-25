Français
الأخبار

تعزيز جديد في صفوف الملعب التونسي

أعلن الملعب التونسي عن تعاقده مع اللاعب السينيغالي ابوبكر ديوب، ليعزز صفوف الفريق في فترة الانتقالات الشتوية.

و يشغل ديوب خطة متوسط ميدان دفاعي و سبق له أن خاض تجارب متعددة في بطولة الدرجة الاولى السينيغالية لكرة القدم مع أندية سان لويس و جياراف و كانت آخرها مع تينغوث.

و حسب ما أورده نادي تينغوث عبر صفحته الرسمية على شبكة التواصل الاجتماعي، فإن العقد سيمتد لموسمين و نصف.

و يحتل فريق باردو المركز الثالث في بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم برصيد 34 نقطة.

و يستقبل أبناء المدرب عمار السويح لحساب الجولة الثامنة عشرة من البطولة مستقبل سليمان بملعب الهادي النيفر يوم الاربعاء القادم انطلاقا من الساعة الثانية بعد الظهر.

